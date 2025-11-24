Đường sắt khắc phục nền đường bị trôi, sớm thông tuyến qua Nam Trung Bộ

Liên quan đến việc khắc phục sự cố hạ tầng đường sắt tại khu vực Nam Trung Bộ do ảnh hưởng bởi mưa lũ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đang huy động hàng trăm nhân công, máy móc để nỗ lực khắc phục hậu quả và sớm thông tuyến một cách nhanh nhất.

Theo đó, vào lúc 1h ngày 24/11, hai Phó Tổng giám đốc VNR đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, họp bàn khẩn với các đơn vị để thống nhất phương án cứu chữa, huy động tối đa lực lượng nhằm khắc phục sự cố và sớm thông đường.

Đến 16h hôm nay (ngày 24/11), các đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc xử lý sự cố tại Km1211-Km1215, khu gian Hảo Sơn-Phú Hiệp, nơi nền đường bị trôi và tim đường lệch tới 4m. Đây là khu vực đặc biệt khó do chỉ có duy nhất một lối tiếp cận bằng đường sắt, khiến công tác thi công gặp nhiều trở ngại.

“Với tinh thần khẩn trương, tập trung và nỗ lực cao nhất, lực lượng thi công đã hoàn thành khắc phục và dự kiến trả đường vào 22h đêm nay,” lãnh đạo VNR cho hay.

Trong ngày 25/11, bốn đơn vị tiếp tục dồn toàn lực triển khai ba mũi thi công tại khu gian Phú Hiệp-Đông Tác, phấn đấu đến 22h tối cùng ngày hoàn tất thi công, thử tải và kiểm tra an toàn. Dự kiến thông tuyến vào đêm ngày 25/11 hoặc rạng sáng ngày 26/11.

“Thời tiết chiều nay bắt đầu có mưa trở lại, nước rút chậm, nhiều vị trí tiếp tục xuất hiện đá lăn, đá rơi… Tuy nhiên, gần 800 công nhân thuộc bốn đơn vị quản lý đường sắt Phú Khánh, Thuận Hải, Nghĩa Bình và Thanh Hóa vẫn kiên trì bám trụ, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt để xử lý sự cố và sớm khôi phục chạy tàu,” lãnh đạo VNR cho hay.

Dù là đơn vị đang bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do mưa lũ, VNR tiếp tục tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tới các tỉnh Nam Trung Bộ đang chịu thiệt hại nặng do mưa lũ.

Cụ thể, từ ngày 10/10-24/11, VNR đã tổ chức vận chuyển 15.334 kiện hàng thiết yếu đến tay người dân vùng lũ.

Đặc biệt, để đảm bảo hàng hóa cứu trợ được vận chuyển nhanh chóng và an toàn, VNR ưu tiên vận chuyển hàng cứu trợ xếp trên các toa xe hành lý nối theo các đoàn tàu khách Thống Nhất và các đoàn tàu hàng chuyên tuyến Bắc-Nam hành trình nhanh.

Các chuyến tàu xuất phát liên tục từ các ga trọng điểm phía Nam như: ga Sài Gòn, Sóng Thần và các ga phía Bắc như ga Hà Nội, Giáp Bát để kịp thời đưa các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo, sách vở và nhu yếu phẩm... đến người dân một cách nhanh nhất.

Hàng cứu trợ sẽ được vận chuyển đến ga gần nhất có tàu chạy để thuận tiện cho các địa phương trong công tác tiếp nhận, xếp dỡ và phân phối hàng hóa, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống./.

