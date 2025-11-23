Dừng chạy 44 đoàn tàu do đường sắt bị "tê liệt" vì mưa lũ tại miền Trung

Theo cập nhật thống kê từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), đến 11h ngày hôm nay (23/11), do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, ngành Đường sắt đã chịu thiệt hại làm ách tắc giao thông và phải dừng chạy hàng chục đoàn tàu.

Cụ thể, tuyến đường sắt Diêu Trì-Quy Nhơn, tại Km2+800-Km4+200 trôi nền đá ballast sâu trung bình 0,28m; trôi nền đường sâu trung bình 0,4m; cây, cỏ, rác trôi tấp vào đường sắt. Ngành đường sắt đã phong tỏa toàn bộ khu gian này vào lúc 9h57 ngày 21/11 để khắc phục sửa chữa.

Tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, tại khu gian Phú Hiệp-Hảo Sơn bị trôi nền đá, nền đường sâu trung bình 1-3m. Khu gian Hảo Sơn-Đại Lãnh, tại nam hầm Vũng Rô (Km1228+800) sạt đất xuống lấp đường sắt kích thước cao 0,8m dài 13m, rộng 6m; Km1228+250 đá rơi, hòn lớn nhất 15m3.

Khu gian Cây Cầy-Hòa Tân, tại Km1337+900-1338+000 nước xói trôi nền đường với chiều dài 100m, độ sâu 65-70cm; Km1338+790-810 nước xói trôi nền đường treo ray sâu 4m; Km1339+500-850 nước chảy xiết, trôi nền đá, hiện đã xử lý kéo đá, chèn đường

“Một vài vị trí nước đã rút, đơn vị tích cực cứu chữa khắc phục trả đường trong thời gian sớm nhất. Số ít các điểm chạy chậm đơn vị cố gắng hết trong thời gian ngắn nhất sửa chữa trả tốc độ khu gian,” lãnh đạo VNR thông tin thêm.

Về vận tải, đến trưa nay 23/11, ngành Đường sắt đã dừng chạy 44 đoàn tàu khách, hơn 21.000 vé tàu khách đã hoàn trả. Nhiều tàu khách, tàu hàng đang phải đỗ dọc đường. Riêng tàu khách hiện nay chỉ có 5 đoàn tàu phải ngừng tại Diêu Trì (SE1 có 145 hành khách) và Tháp Chàm (SE8 có 19 hành khách từ ngày 19/11).

Riêng trong ngày 23/11, VNR dừng chạy 9 tàu gồm: SE6/SE5, SE8/SE7 xuất phát ga Sài Gòn, Hà Nội. Tàu SE22/SE21 xuất phát ga Sài Gòn, Đà Nẵng. Tàu SNT2, SNT1 xuất phát ga Sài Gòn, Nha Trang. Tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn.

Do đường bộ cũng tê liệt nên ngành Đường sắt đã phục vụ miễn phí 9.400 suất ăn chính; 6.100 suất phụ cho hành khách./.

Gián đoạn đường sắt do mưa lũ tại Trung Bộ gây thiệt hại 5,3 tỷ đồng hàng hóa Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến chiều 22/11, có 33 đoàn tàu khách phải ngừng chạy, thiệt hại ước tính 5,3 tỷ đồng hàng hóa, nhiều tàu dừng dọc đường.