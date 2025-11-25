Nổ mìn phá đá vị trí điểm sạt lở để sớm thông tuyến Quốc lộ 27C ở Khánh Hòa

Ngày 25/11, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho hay lực lượng chức năng thống nhất biện pháp nổ mìn có kiểm soát với sự hỗ trợ của Quân khu 5, nhằm đẩy nhanh tiến độ và sớm thông tuyến Quốc lộ 27C tại tỉnh Khánh Hòa do mưa lũ gây sạt lở đất đá.

Theo đó, ngay khi các điểm sạt lở lớn xuất hiện, Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập Đoàn công tác do lãnh đạo các Khu quản lý đường bộ III và IV trực tiếp có mặt tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên để chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng, máy móc, thiết bị và sử dụng hiệu quả vật tư dự phòng trong xử lý sự cố.

Cục Đường bộ cũng cử lãnh đạo và cán bộ Phòng Quản lý, Tổ chức giao thông bám sát hiện trường tại khu vực trọng yếu, phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tháo gỡ khó khăn, xử lý các tình huống phát sinh và khắc phục thiệt hại.

Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III đã trực tiếp dẫn đầu đoàn chuyên môn cùng Sở Xây dựng Khánh Hòa khảo sát, đánh giá toàn bộ các điểm sạt lở trên Quốc lộ 27C. Đoàn đã nhận diện nguyên nhân gây sạt trượt, phân tích mức độ nguy hiểm của từng vị trí và đưa ra các giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Đặc biệt, tại những điểm có khối lượng đá lớn, Đoàn đã cùng địa phương thống nhất biện pháp nổ mìn có kiểm soát với sự hỗ trợ của Quân khu 5, nhằm đẩy nhanh tiến độ khai thông. Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, nhà thầu bảo trì và doanh nghiệp BOT túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống mới, đồng thời khẩn trương gia cố tạm, xử lý xói lở mặt đường và bảo vệ kết cấu hạ tầng. Mục tiêu được đặt ra là thông xe trước ngày 1/12 nhưng vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Tại Lâm Đồng, Đoàn công tác của Khu Quản lý đường bộ IV do ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu làm trưởng đoàn đã phối hợp với Sở Xây dựng Lâm Đồng, Ban Quản lý dự án 85, Tập đoàn Đèo Cả và các đơn vị thi công kiểm tra toàn bộ hiện trường ba đèo Mimosa, Prenn và D’Ran trên tuyến Quốc lộ 20. Đây là những điểm sạt lở phức tạp nhất, với nhiều đoạn mặt đường bị trồi nứt, taluy âm-taluy dương mất ổn định và đặc biệt là khu vực D’Ran, nơi khối lượng đất đá sụt trượt hơn 64.000m3, gây hư hỏng nặng kết cấu nền mặt đường.

Tại đèo Mimosa, Đoàn ghi nhận Ban Quản lý dự án 85 đã huy động thiết bị mở rộng taluy dương, lu lèn, thảm bêtông nhựa để hình thành đường tạm, hướng tới mục tiêu thông xe trước ngày 28/11.

Tại đèo Prenn, sau khi nghe báo cáo nguyên nhân hư hỏng do nước mưa thấm lâu ngày khiến đất taluy dương nở, tạo áp lực đẩy mặt đường, ông Nguyễn Văn Thành đã yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước, chủ động mở rãnh dẫn nước và có giải pháp xử lý taluy phù hợp. Địa phương cam kết khắc phục cơ bản trước 28/11 để thông xe một chiều. Riêng đoạn tiếp giáp tường chắn bị nứt lún, phương án kỹ thuật chuyên sâu được đề xuất với thời hạn hoàn thành trước Tết Nguyên đán./.

