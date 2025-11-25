Cập nhật ảnh hưởng sau lũ, Gia Lai nâng mức thiệt hại lên 1.500 tỷ đồng

Ngày 25/11, Gia Lai vừa đưa thiệt hại của cơn lũ lịch sử lên 1.500 tỷ đồng sau khi một số địa phương và đơn vị cập nhật thiệt hại.

Theo đó, mưa lũ đợt này toàn tỉnh Gia Lai có 3 người chết, 3 người bị thương; sập 103 căn nhà, 107 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 20.775 hộ bị ngập.

Hiện trên địa bàn tỉnh còn ngập cục bộ một số tuyến đường tràn ở phường Quy Nhơn Bắc, phường An Nhơn Nam, xã Tuy Phước Đông, xã Tuy Phước Bắc, xã Tuy Phước.

Đợt lũ lịch sử gây sạt lở hư hỏng một số điểm giao thông; công trình đê, kè: vỡ đoạn đê Luật Lễ dài khoảng 40,0 m, một số đoạn nhỏ của đê Đông…; 100m Đê Hà Thanh bị xói lở, bong tróc, biến dạng bề mặt; hư hỏng 1 đập dâng (đập dâng Bà Tài, xã Phù Mỹ Tây); bong tróc mảng bê tông tuyến mương tiếp nước Nhơn Bình thuộc thôn Quảng Tín đoạn hư hỏng dài khoảng 40m; một số đoạn kênh bị sạt lở, sa bồi.

Mưa lũ cũng làm 500 cầu nhỏ, ngầm tràn, cống thoát nước, 170 tuyến giao thông ở các địa phương, 353 công trình kiến thiết đô thị bị thiệt hại, hư hỏng.

Có khoảng hơn 33 doanh nghiệp bị thiệt hại về tài sản, ước sơ bộ thiệt hại hơn 300 tỷ đồng. Mưa lũ cũng làm 1.855 con gia súc, 69.273 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, tập trung tại các phường thuộc khu vực Quy Nhơn và Tuy Phước.

Về trồng trọt, đã có 249 ha rau màu bị hư hại, khoảng 729.375 chậu hoa bị hư hỏng (trong đó có 726.450 cây mai bị ngập hư hại) và khoảng hơn 150 ha diện tích nuôi trồng thủy sản ở xã Tuy Phước bị hư hại.

Trước tình hình thiệt hại khá lớn và diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã ra công điện số 20/CĐ-UBND về việc tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị duy trì trạng thái sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó với các đợt thiên tai tiếp theo, trước mắt là áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; tăng cường khắc phục hậu quả của thiên tai; thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh đối với người dân bị thiệt hại do thiên tai./.

Hà Nội tiếp tục hỗ trợ Gia Lai 200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ Sau khi thống nhất với tỉnh Gia Lai, lãnh đạo thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ thêm 200 tỷ đồng để Gia Lai xây dựng khu tái định cư và sửa chữa, khôi phục các tuyến giao thông hư hại do bão lũ.