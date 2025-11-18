Xã hội

Cảnh báo sạt lở nguy hiểm, khuyến cáo không lưu thông qua đèo Violak và Lò Xo

Do đất đá liên tục tràn xuống mặt đường trên hai đèo Violak và Lò Xo, lực lượng chức năng Quảng Ngãi đề nghị người dân không lưu thông qua 2 đèo này để tránh rủi ro trong thời điểm mưa lũ phức tạp.

Phạm Cường
Một vị trí sạt lở trên đèo Lò Xo ngày 29/10. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)
Trước diễn biến phức tạp của mưa, lũ gây nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 24 qua đèo Violak tỉnh Quảng Ngãi và đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo, khu vực giáp ranh với thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người và các phương tiện hạn chế, hoặc không lưu thông qua khu vực hai đèo trên nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, hiện nay, trên hai khu vực đèo Violak và Lò Xo đang xảy ra nhiều vị trí sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường rất nguy hiểm.

Trên đèo Lò Xo, khu vực địa phận thành phố Đà Nẵng, xảy ra hàng chục điểm sạt lở, có đoạn nước lũ từ taluy đổ xuống mặt đường rất nguy hiểm.

Hiện, lực lượng Cảnh sát giao thông đã căng dây cảnh báo từ xa để người và các phương tiện nắm được thông tin, chủ động đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Thượng tá Vũ Thanh Giang cho biết, phương tiện khi lưu thông từ Quảng Ngãi lên phía Tây tỉnh Kon Tum (cũ) hoặc ngược lại cần lưu thông về hướng tỉnh Gia Lai theo Quốc lộ 1A , Quốc lộ 19.

Các phương tiện lưu thông từ tỉnh Quảng Ngãi về thành phố Đà Nẵng và ngược lại nên lưu thông qua Quốc lộ 1A, không lưu thông trên đèo Lò Xo vì trên tuyến đang xảy ra nhiều vị trí sạt lở nặng./.

