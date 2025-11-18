Quảng Ngãi khẩn trương ứng phó với nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao

Nhằm khẩn trương ứng phó mưa lớn trên địa bàn, ngày 18/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có Công điện số 10/CĐ-UBND yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước.

Các địa phương khẩn trương, chủ động rà soát, kiểm tra và triển khai quyết liệt việc sơ tán (di dời) người dân đến nơi an toàn, đặc biệt tại các khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao như núi Gò Oát tại thôn Ba Lang, xã Ba Vinh; các điểm sạt lở tại xã Ngọc Linh, Đăk Plô; thôn Chum Tam, xã Măng Ri; núi Hòn Dồ, xóm 5, thôn Phước Thọ, xã Trường Giang; khu dân cư Tổ 4 thôn Trà Vân; khu dân cư Tổ 1, 2 thôn Tây, xã Tây Trà Bồng; KDC Ruộng Viềng, thôn Hà Thành.

Các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó, đặc biệt ở các khu vực có nguy cơ bị chia cắt hoặc đã bị cô lập; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch.

Ngoài ra, các địa phương phải phối hợp huy động tối đa các lực lượng (quân đội, công an, thanh niên, dân quân tự vệ) hỗ trợ người dân, cơ quan, doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường xá, trường học, cơ sở y tế để nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh sau mưa lũ; phối hợp khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, viễn thông, giao thông bị chia cắt.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng lưu ý Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục hậu quả thiên tai; khắc phục hạ tầng giao thông bị chia cắt; có phương án xử lý, khắc phục các điểm sạt trượt trên các tuyến đường giao thông do tỉnh quản lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc các địa phương và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi thực hiện đảm bảo an toàn hồ, đập thủy lợi; sẵn sàng ứng phó sự cố đập, đê điều.Sở Công Thương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện (bao gồm các công trình đang thi công), hệ thống truyền tải điện và đảm bảo an toàn cung cấp điện trong mùa mưa bão; tổ chức kiểm tra dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để đảm bảo nguồn hàng cho vùng thiên tai và ổn định giá cả thị trường.

Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó bão, mưa, lũ, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với địa phương hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không đảm bảo an toàn.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh thông báo để cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân, nhà máy và tài sản, đặc biệt là Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy thép Hòa Phát, Khu công nghiệp VSIP./.

