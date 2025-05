Phân luồng giao thông đường Vành đai 3 trên cao phục vụ sửa chữa

Ngày 12/5, để phục vụ sửa chữa mặt đường và khe co giãn đường Vành đai 3 trên cao, theo chiều từ siêu thị Big C đến cầu Mai Dịch, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông qua khu vực này, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 12/5 đến 1/7, các phương tiện không được lưu thông trên đường trên cao Vành đai 3, từ siêu thị Big C đi Mai Dịch (từ 22h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau). Từ 6h đến 22h, rào chắn 1/2 mặt đường Vành đai 3 trên cao từ siêu thị Big C đi Mai Dịch, 1/2 mặt đường còn lại phương tiện được lưu thông bình thường.

Trong thời gian cấm và hạn chế xe, phương tiện được phân luồng di chuyển như sau:

Xe từ Pháp Vân đi Mai Dịch đến nút giao Trung Hòa di chuyển xuống đường Khuất Duy Tiến (đường Vành đai 3 bên dưới) tại lối xuống nút giao.

Sau đó, các phương tiện đi theo hướng Trần Duy Hưng-Khuất Duy Tiến - di chuyển qua nút giao Khuất Duy Tiến-Phạm Hùng, trở lại đường Vành đai 3 trên cao tại nút giao cầu vượt Mai Dịch. Với chiều đường trên cao từ cầu Mai Dịch đi Big C các phương tiện lưu thông bình thường.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các đơn vị thi công có trách nhiệm lắp đặt đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng ban đêm cách vị trí chốt 200 m, nhắc lại tại 150 m, 50 m và tại vị trí chốt.

Đối với đường Vành đai 3 trên cao đoạn đường xuống nút giao với đường Trần Duy Hưng-Khuất Duy Tiến bố trí biển báo tốc độ giảm dần cách vị trí chốt 500 m.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông theo phương án phân luồng giao thông.

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phương án phân luồng, tổ chức giao thông cho phù hợp./.

Hà Nội phê duyệt hai dự án thuộc đường Vành đai 3 và cầu Tứ Liên Dự án xây cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu sẽ được triển khai trên địa bàn các quận Tây Hồ, Long Biên và huyện Đông Anh, có vốn đầu tư dự kiến trên 15.000 tỷ đồng, thực hiện từ 2025-2027.