Khai thác "Mỏ vàng” du lịch tàu biển Việt Nam: Cần chiến lược đầu tư đồng bộ

Theo các chuyên gia, để khai thác "mỏ vàng” du lịch tàu biển, ngành du lịch cần kế hoạch tổng thể gồm đầu tư cảng chuyên dụng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân lực, đẩy mạnh quảng bá quốc tế.

Thùy Linh
Tàu du lịch biển 5 sao quốc tế đưa khách đến thành phố Hạ Long. (Ảnh: Thùy Dương/TTXVN phát)
Từ Hạ Long đến Nha Trang, những con tàu du lịch hạng sang nối nhau cập cảng, mang theo hàng nghìn du khách quốc tế.

Cùng với xu hướng nghỉ dưỡng cao cấp và mức chi tiêu tăng mạnh, du lịch tàu biển đang trở thành “mỏ vàng” tiềm năng của ngành du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, để khai thác trọn vẹn nguồn lợi này, ngành du lịch cần một chiến lược đầu tư đồng bộ, hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 3 quý của năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 15,4 triệu lượt khách, tăng 21,5% so với cùng kỳ; trong đó khách đến bằng đường biển đạt 190.600 lượt khách, chiếm 1,2% lượng khách quốc tế đến và tăng 15,1% so với trước đó.

Những con số này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, đặc biệt là phân khúc tàu biển giàu tiềm năng và còn nhiều dư địa phát triển.

Nếu trước đây mùa tàu biển chỉ sôi động từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, thì nay lượng khách đến gần như quanh năm. Điều này cho thấy Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tàu biển của khu vực.

Tại Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, địa phương đã đón 25 chuyến tàu biển quốc tế, nhiều tàu quay lại nhiều lần với lượng khách trung bình hơn 1.000 người mỗi chuyến.

Dự kiến đến cuối năm, con số có thể tăng thêm 40 chuyến; trong đó có những du thuyền hạng sang như Viking Orion, Silver Muse, Celebrity Solstice, Silver Whisper.

Không chỉ Quảng Ninh, Đà Nẵng và Khánh Hòa cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh. Đầu tháng 10 năm nay, Đà Nẵng đã đón hai tàu Adora Mediterranea và Star Voyager mang gần 3.700 khách quốc tế cập cảng Tiên Sa, tạo không khí sôi động.

Tại Khánh Hòa, 9 tháng năm 2025, các cảng du lịch đã đón gần 2,3 triệu lượt khách đường thủy, tiến gần mốc 2,7 triệu lượt khách của cả năm 2024.

Các chuyên gia đánh giá Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch tàu biển, với hơn 3.260 km bờ biển, hơn 4.000 đảo và vịnh, nhiều cảng tự nhiên đẹp, lại nằm trên tuyến hàng hải sôi động của châu Á.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, với vị trí chiến lược này, nếu có chiến lược khai thác hợp lý và đầu tư bài bản, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm du lịch tàu biển khu vực.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, ngành du lịch cần kế hoạch tổng thể, bao gồm đầu tư cảng chuyên dụng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân lực và đẩy mạnh quảng bá quốc tế.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng chủ động đổi mới để đón đầu xu hướng. Paradise Vietnam, doanh nghiệp chuyên về du thuyền và khách sạn cao cấp, đã mở rộng hành trình du thuyền, khai thác thêm tuyến mới như hang Mê Cung, làng ngọc trai Tùng Sâu trong hành trình du thuyền Paradise Legacy, giúp du khách kết nối sâu hơn với đời sống bản địa tại Quảng Ninh. Bên cạnh các tour truyền thống tham quan hang Thiên Cung, Đầu Gỗ, du khách có thêm những lựa chọn hành trình dài hơn như hang Sửng Sốt, hang Luồn, đảo Ti Tốp, hay trải nghiệm ngủ đêm giữa không gian tĩnh lặng, trong lành của vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh thu hút nhiều tàu du lịch biển quốc tế ghé thăm Vịnh Hạ Long. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại diện doanh nghiệp này cho biết, xu hướng du lịch hiện nay không chỉ là “tham quan” mà chuyển sang “trải nghiệm” để du khách được tận hưởng hành trình trọn vẹn, hòa quyện giữa nghỉ dưỡng, văn hóa và ẩm thực. Nhiều du thuyền được thiết kế như một “không gian sống” trên biển. Du khách có thể ngắm bình minh giữa vịnh, thưởng thức ẩm thực fine-dining, thư giãn trong jacuzzi, hay tham gia lớp học làm bánh gối, thưởng trà chiều kiểu Việt... Văn hóa bản địa cũng được đưa vào từng chi tiết từ không gian, âm nhạc đến phục trang tạo nên hành trình mang đậm dấu ấn Việt Nam.

“Một du thuyền có tiêu chuẩn an toàn cao, đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp, cùng các hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ chiếm được thiện cảm và níu chân du khách,” đại diện Paradise Vietnam chia sẻ.

Chính những trải nghiệm độc đáo ấy đang để lại ấn tượng sâu sắc cho du khách. Nhiều du khách cho rằng, được ngắm hoàng hôn giữa vịnh, thưởng thức ẩm thực Việt Nam tinh tế và giao lưu văn hóa ngay trên tàu là trải nghiệm khó quên, khiến họ mong muốn quay trở lại.

Để giữ chân và thu hút thêm khách du lịch, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm đầu tư hệ thống cảng chuyên biệt cho tàu cao cấp, đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, đồng thời phát triển thêm sản phẩm du lịch đêm, du lịch văn hóa lịch sử nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định, các địa phương ven biển cần tiếp cận du lịch tàu biển theo hướng bền vững kết hợp phát triển cảng thủy nội địa, hạ tầng nghỉ dưỡng ven biển và các tuyến du lịch liên vùng, để du khách không chỉ đến một lần mà còn quay lại khám phá nhiều điểm đến khác nhau.

Du lịch tàu biển Việt Nam đang đi đúng hướng, từ việc thu hút tàu lớn đến việc nuôi dưỡng nhu cầu trải nghiệm du khách trong và ngoài nước. Nếu hạ tầng, dịch vụ và quảng bá được đầu tư đồng bộ, hình ảnh những du thuyền neo đậu giữa Vịnh Hạ Long, Nha Trang hay Phú Quốc sẽ sớm trở thành biểu tượng của một Việt Nam hiện đại, thân thiện và đậm bản sắc, nơi mỗi hành trình ra khơi là một trải nghiệm đáng nhớ, mang tinh thần của quốc gia vươn mình ra biển lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)
