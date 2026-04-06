6 không gian du lịch lớn trên cả nước được định hướng phát triển ra sao?

Trên tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành loạt quyết định điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế-xã hội (gồm Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long).

Một trong những nội dung đáng chú ý là định hướng phát triển du lịch tới năm 2030, tầm nhìn 2050 sẽ được lồng ghép trong chiến lược tăng trưởng xanh, hạ tầng liên kết và bảo tồn văn hóa, mở ra dư địa lớn cho ngành công nghiệp không khói nước nhà.

Điểm chung của các quyết định vừa ban hành là yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tăng cường liên kết nội vùng-liên vùng, từ đó tạo điều kiện hình thành các tuyến, cụm và hành lang du lịch quy mô lớn.

Đặc biệt, du lịch được xác định là một trong những ngành dịch vụ quan trọng, gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo tồn giá trị văn hóa-sinh thái, phù hợp xu hướng phát triển bền vững.

Theo Quyết định 610/QĐ-TTg, vùng Trung du và miền núi phía Bắc hướng tới trở thành trung tâm du lịch quan trọng của cả nước. Lợi thế về cảnh quan, khí hậu và bản sắc dân tộc được nhấn mạnh, tạo nền tảng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa.

Quy hoạch cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch, nâng cấp hạ tầng và tăng kết nối với các thị trường quốc tế, đặc biệt qua các hành lang kinh tế với Trung Quốc và khu vực Á-Âu.

Biển trời non nước Côtô, Quảng Ninh. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Quyết định 612/QĐ-TTg xác định vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh du lịch văn hóa gắn với di sản và đô thị hiện đại. Các trung tâm như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh được định hướng hình thành chuỗi đô thị-du lịch liên kết.

Đáng chú ý, quy hoạch đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời gắn với chuyển đổi số và đô thị thông minh.

Theo Quyết định 613/QĐ-TTg, vùng Bắc Trung Bộ phát triển mạnh kinh tế biển, trong đó du lịch biển - đảo và du lịch di sản là trụ cột.

Hệ thống đô thị ven biển, khu kinh tế và hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ nhằm nâng cao năng lực đón khách. Các hành lang kinh tế Đông - Tây cũng mở ra khả năng kết nối tour liên quốc gia, góp phần đưa khu vực này trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực.

Quyết định 614/QĐ-TTg nhấn mạnh mục tiêu xây dựng vùng trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch biển, đảo, sinh thái và văn hóa.

Liên kết “biển-cao nguyên-biên giới” tạo ra sản phẩm du lịch đa dạng, từ nghỉ dưỡng ven biển đến trải nghiệm sinh thái, văn hóa bản địa. Các địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng được kỳ vọng giữ vai trò hạt nhân phát triển.

Kỳ Co Eo Gió là thiên đường biển đảo rực rỡ thuộc địa phận phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước thuộc xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, Bình Định cũ). (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Theo Quyết định 615/QĐ-TTg, vùng Đông Nam Bộ phát triển du lịch gắn với đô thị hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành trung tâm kinh tế-tài chính-du lịch lớn của khu vực, kết nối với các điểm đến ven biển như Bà Rịa - Vũng Tàu. Hạ tầng giao thông, đặc biệt các vành đai và hành lang kinh tế, sẽ đóng vai trò then chốt trong phát triển du lịch liên vùng.

Quyết định 616/QĐ-TTg xác định vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững gắn với du lịch sinh thái.

Các sản phẩm đặc trưng như du lịch miệt vườn, sông nước, văn hóa bản địa được chú trọng khai thác, đồng thời kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ.

Quy hoạch cũng nhấn mạnh yếu tố thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao chất lượng sống, tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững.

Có thể thấy, việc điều chỉnh quy hoạch 6 vùng không chỉ nhằm tái cấu trúc không gian phát triển kinh tế mà còn mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch. Sự kết hợp giữa hạ tầng, liên kết vùng, bảo tồn văn hóa và phát triển xanh được kỳ vọng sẽ tạo nên các cụm du lịch quy mô lớn, có sức cạnh tranh quốc tế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới, đúng như tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị./.

Du lịch Việt Nam 2026: Tầm nhìn mới cho chặng đường “kiến tạo phát triển” Du lịch tập trung vào chiều sâu chất lượng, tính chuyên nghiệp, bền vững; xây dựng các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, đa dạng trên cơ sở lợi thế gắn với phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa dân tộc.