Mỹ cải tổ quân đội, tái lập Bộ Chiến tranh

AFP/RIA Novosti đưa tin người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth ngày 30/9 tuyên bố quân đội Mỹ sẽ được cải tổ để chấm dứt tình trạng mà ông gọi là “suy thoái kéo dài hàng thập kỷ."

Trong cuộc họp hiếm hoi với hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc được triệu tập từ khắp các căn cứ về Quantico, bang Virginia, ông Hegseth khẳng định chấm dứt cái gọi là “rác rưởi ý thức hệ,” viện dẫn việc tập trung vào biến đổi khí hậu, nạn bắt nạt, lãnh đạo “độc hại” và các chế độ thăng chức dựa trên chủng tộc hay giới tính.

Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh: “Quân đội đã bị ép buộc tập trung vào những điều sai lầm bởi các chính trị gia dại dột và liều lĩnh. Chúng ta đã trở thành ‘bộ quốc phòng tỉnh thức.’ Nhưng từ nay sẽ không còn nữa."

Ngoài ra, ông Hegseth tuyên bố chấm dứt kỷ nguyên của “Bộ Quốc phòng” và khôi phục “Bộ Chiến tranh,” với sứ mệnh duy nhất là chuẩn bị và giành chiến thắng trong các cuộc chiến.

Ông nhấn mạnh: “Chào mừng đến với Bộ Chiến tranh, bởi vì thời kỳ của Bộ Quốc phòng đã chấm dứt... Từ giờ trở đi, sứ mệnh duy nhất là tác chiến, chuẩn bị cho chiến tranh và chuẩn bị để chiến thắng."

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nêu rõ chỉ những người sẵn sàng chiến đấu mới xứng đáng được hưởng hòa bình, coi tư tưởng chủ hòa là “ngây thơ và nguy hiểm.”

Ông khẳng định: “Chúng ta nợ nền cộng hòa một quân đội sẽ giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến nào chúng ta lựa chọn hoặc bị áp đặt. Nếu kẻ thù ngu ngốc thách thức chúng ta, chúng sẽ bị nghiền nát bởi sức mạnh, sự chính xác và sự mạnh bạo của Bộ Chiến tranh"./.



Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh Theo Nhà Trắng, sắc lệnh mới sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các quan chức cấp dưới sử dụng các chức danh thứ cấp như "Bộ trưởng Chiến tranh" và "Thứ trưởng Chiến tranh."