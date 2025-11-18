Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Singapore tăng kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore với kim ngạch trao đổi song phương đạt tổng cộng 33 tỷ SGD (khoảng 25,3 tỷ USD).

Đây là dấu mốc kỷ lục mới trong kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Singapore.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cho biết trong giai đoạn này, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Singapore đã vượt mốc kỷ lục 31,67 tỷ SGD trong cả năm 2024, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam đạt 22,7 tỷ SGD, tăng 19,4%; nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt 10,4 tỷ SGD, tăng 46,4%.

Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt 6,1 tỷ SGD, tăng 6,4%.

Tính riêng trong tháng 10/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt 3,9 tỷ SGD, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 2,2 tỷ SGD, tăng 8,2%, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 1,7 tỷ SGD, tăng 109,3%.

Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt gần 551 triệu SGD, giảm 22,9%.

Nếu chỉ tính hàng hóa có xuất xứ Việt Nam và xuất xứ Singapore, Việt Nam đang xuất siêu sang Singapore, đạt gần 4,22 tỷ SGD.

Về xuất khẩu, số liệu thống kê cho thấy trong 10 tháng đầu năm 2025, hai nhóm hàng là Máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) và Nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27) tiếp tục là hai nhóm hàng hóa xuất khẩu thứ nhất và thứ hai của Singapore tới Việt Nam.

Tổng giá trị xuất khẩu của hai nhóm này đạt 15,4 tỷ SGD, chiếm đến 68,1% tổng giá trị xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam. Hai nhóm này hiện cũng đang chứng kiến mức tăng trưởng khá, cụ thể: nhóm Máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) có giá trị xuất khẩu tới Việt Nam đạt 11,9 tỷ SGD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2024; nhóm Nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27) đạt 3,5 tỷ SGD, tăng 18,2%.

Ngoài hai nhóm nêu trên, trong top 15 các nhóm hàng xuất khẩu chính của Singapore sang Việt Nam trong 10 tháng trên có một số nhóm hàng khác đáng chú ý như nhóm Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84) đạt 1,8 tỷ SGD, tăng 46,9%; Nhựa và sản phẩm từ nhựa (HS 39) đạt 843,6 triệu SGD, giảm 6,6%; và Tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm hoặc chế phẩm vệ sinh (HS 33) đạt 499 triệu SGD, giảm 9,3%.

Về nhập khẩu, trong 10 tháng đầu năm, nhóm Máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) tiếp tục là nhóm hàng hóa có giá trị nhập khẩu cao nhất mà Singapore nhập khẩu từ Việt Nam, đạt gần 5,4 tỷ SGD, tăng 106,7% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm đến 51,9% tổng giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam.

Đứng thứ hai và thứ ba về giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam lần lượt là các nhóm Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84) đạt 2,4 tỷ SGD, tăng 64,2%; Thủy tinh và sản phẩm bằng thủy tinh (HS 70) đạt gần 712,8 triệu SGD, tăng 5,5%.

Ngoài ra, các nhóm còn lại trong top 15 nhóm hàng nhập khẩu chính của Singapore từ Việt Nam hầu hết đều ghi nhận tăng trưởng âm so với cùng kỳ 2024, duy chỉ có 3 nhóm ghi nhận tăng trưởng dương là: Cá và động vật giáp xác/thân mềm/thủy sinh không xương sống khác (HS 03), đạt 101,9 triệu SGD, tăng 14,8%; Dụng cụ và thiết bị quang học/nhiếp ảnh/điện ảnh/đo lường chính xác/kiểm tra y tế hoặc phẫu thuật và bộ phận/phụ kiện (HS 90), đạt 96,5 triệu SGD, tăng 29,6%; Đồ uống, rượu và giấm (HS 22), đạt 40,7 triệu SGD, tăng 23,6%./.

