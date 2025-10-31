Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Indonesia và Singapore đến chào từ biệt

Chiều 31/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ các nước Indonesia và Singapore đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ Indonesia Denny Abdi hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân Đại sứ trong việc thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong những năm gần đây.

Trên nền tảng tốt đẹp trong 70 năm, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, quan hệ Việt Nam-Indonesia ngày càng phát triển, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tháng 3/2025.

Đặc biệt, hai bên đã ký Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam-Indonesia và hoàn tất đàm phán Thỏa thuận thực thi áp dụng đối với khu vực chồng lấn quyền tài phán, thể hiện đề cao luật pháp quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước, tác động tích cực đến hòa bình, ổn định của khu vực.

Thủ tướng vui mừng vì quan hệ chính trị giữa hai nước hết sức tin cậy, gần gũi; hai bên duy trì đều đặn các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp; các cơ chế hợp tác song phương được phát huy hiệu quả, giao lưu nhân dân ngày càng khởi sắc; quan hệ kinh tế là điểm sáng trong hợp tác hai nước, với kim ngạch thương mại đạt 16,7 tỷ USD năm 2024; nhiều doanh nghiệp Việt Nam như Vinfast, TH, FPT rất quan tâm triển khai hợp tác tại Indonesia...

Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ và phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN để cùng thành viên khác và các đối tác đóng góp tích cực vào việc duy trì đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực.

Đại sứ Indonesia Denny Abdi trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp và có những đánh giá tích cực về quan hệ hai nước, cũng như vai trò của Đại sứ trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bày tỏ ngưỡng mộ quá trình phát triển, tình cảm của đất nước, con người Việt Nam, Đại sứ Indonesia cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam đã phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Việt Nam; cam kết dù ở bất kỳ cương vị nào tới đây, Đại sứ vẫn luôn ủng hộ Việt Nam - quê hương thứ hai của Đại sứ và vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Indonesia.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng về tầm quan trọng của tình đoàn kết, Đại sứ Denny Abdi bày tỏ vui mừng vì mặc dù có những vấn đề, song ASEAN luôn đoàn kết, trong đó có vai trò quan trọng của Việt Nam và Indonesia. Điều đó thể hiện ngay tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 vừa qua, các nước đoàn kết, thiện chí, nỗ lực, ủng hộ nhau và giải quyết các vấn đề nội bộ ASEAN, cũng như thúc đẩy vai trò, vị thế ASEAN trên trường quốc tế.

Vui mừng vì hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, ký Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế và hoàn tất đàm phán Thỏa thuận thực thi áp dụng đối với khu vực chồng lấn quyền tài phán, Đại sứ Indonesia Denny Abdi cho biết, Indonesia ủng hộ, sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam gỡ thẻ vàng IUU, tin tưởng các nước ASEAN khác cũng ủng hộ việc này.

Đại sứ tin tưởng nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hai nước sẽ tự hào và tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Indonesia cũng như trong ASEAN phát triển ngày càng tốt đẹp, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới; tin tưởng cả Việt Nam và Indonesia sẽ trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Nhất trí cao với ý kiến của Đại sứ Denny Abdi, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Indonesia; sớm phê chuẩn Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế và ký kết Thỏa thuận thực thi áp dụng đối với khu vực chồng lấn quyền tài phán để triển khai trên thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Thủ tướng cũng đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia; hợp tác trong phát triển công nghiệp Halal nhằm đưa thương mại song phương sớm đạt 18 tỷ USD; khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác an ninh lương thực, trong đó có thương mại gạo.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá; mong muốn Indonesia ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong ngăn ngừa và chống đánh bắt cá IUU. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong các vấn đề như Biển Đông, Myanmar… Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn chào đón Đại sứ trở lại Việt Nam như chào đón người thân về nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam chào từ biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, đánh giá cao Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc trọng trách tại Việt Nam trong hơn 4 năm qua, thực hiện tốt vai trò cầu nối, đóng góp tích cực, hiệu quả thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả trên các kênh, các lĩnh vực trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức.

Trong nhiệm kỳ của Đại sứ, Singapore đã hợp tác, hỗ trợ tích cực Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19; hai bên đã nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mốc son trong lịch sử quan hệ hai nước và thiết lập Đối tác Kinh tế xanh - Kinh tế số.

Hai Thủ tướng hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 vừa qua, hai Thủ tướng Việt Nam-Singapore đã có cuộc gặp thường niên lần thứ hai và chứng kiến ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030.

Thủ tướng và Đại sứ đánh giá kinh tế, thương mại, đầu tư luôn là điểm sáng trong quan hệ song phương. Bảy khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) mới đã được hình thành trong nhiệm kỳ của Đại sứ, tạo thành mạng 20 VSIP tại 13 tỉnh, thành phố, hoạt động hiệu quả, là biểu tượng hợp tác song phương thành công. Gần nhất, ngày 30/10, Singapore và Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo.

Cho biết Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025 và hai con số trong những năm tới, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Singapore với tinh thần “đã nói là làm.”

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát triển các dự án VSIP thế hệ mới với mô hình “4 trong 1” (khu công nghiệp, khu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, khu thương mại-dịch vụ và khu đô thị).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác lưới điện ASEAN, xuất khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore; tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo cán bộ, nhân lực chất lượng cao…

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục phát huy hợp tác chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế; tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì phải đoàn kết mới có sức mạnh, phải hợp tác mới có lợi ích và phải đối thoại mới củng cố được lòng tin.

Thủ tướng tin tưởng Đại sứ thành công trong nhiệm vụ mới, mong Đại sứ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore và cho biết phía Việt Nam sẵn sàng đón Đại sứ trở lại thăm Việt Nam khi có dịp phù hợp.

Về phần mình, chia sẻ những tình cảm tốt đẹp, ấn tượng sâu đậm với Việt Nam, coi Việt Nam như ngôi nhà thứ hai, Đại sứ khẳng định Việt Nam trong suốt 80 năm qua đã vượt qua mọi khó khăn trong quá khứ và luôn hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Đại sứ đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giúp nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, vượt qua mọi cú sốc, khủng hoảng trong những năm qua, vào nhóm 32 nền kinh tế lớn trên thế giới và là nền kinh tế mạnh trong ASEAN.

Đại sứ cũng đánh giá cao những đóng góp quan trọng, tích cực của Việt Nam với cộng đồng ASEAN; khẳng định Lễ mở ký Công ước Hà Nội cho thấy cộng đồng quốc tế đang đặt niềm tin vào Việt Nam; đồng thời, cho biết Chính phủ Singapore chia sẻ với Việt Nam về những thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa lũ và tin tưởng các khu vực bị thiệt hại sẽ sớm hồi phục.

Khẳng định dư địa hợp tác song phương còn rất lớn, Đại sứ nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng về quan hệ song phương với nhiều sáng kiến hơn, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác trong phát triển VSIP thế hệ mới với mục tiêu 30 khu VSIP tại Việt Nam trong tương lai gần, cũng như lĩnh vực khác như thương mại, chip bán dẫn, khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ, thúc đẩy giao lưu nhân dân… Cùng với đó, hai bên có thể tăng cường hợp tác để hỗ trợ nước thứ ba./.

