Campuchia và Thái Lan củng cố lòng tin trong thực thi lệnh ngừng bắn

Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung (GBC) Campuchia-Thái Lan đã khai mạc một cuộc họp để thảo luận về tăng cường hiệu quả thực thi thỏa thuận ngừng bắn, cũng như củng cố lòng tin giữa hai bên.

Hội nghị bất thường Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) giữa Quân khu 4 (Campuchia) và Quân khu 2 (Thái Lan), ngày 27/8/2025. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)
Thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết chiều 7/9, Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung (GBC) Campuchia-Thái Lan đã khai mạc cuộc họp tại tỉnh Koh Kong của nước này để thảo luận về tăng cường hiệu quả thực thi thỏa thuận ngừng bắn, cũng như củng cố lòng tin giữa hai bên.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, phái đoàn Campuchia do Trung tướng Nhem Boraden, Trưởng Ban Thư ký GBC, dẫn đầu.

Trong khi đó, phái đoàn Thái Lan do Đại tướng Nuttapong Praokaew, cũng là Trưởng Ban Thư ký GBC, dẫn đầu tham dự hội nghị.

Dự kiến trong khuôn khổ hội nghị từ ngày 7-9/9, hai bên cũng sẽ trao đổi tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp GBC lần thứ 18, dự kiến tổ chức ngày 10/9 tại Campuchia./.

