HLV Mai Đức Chung: "Tuyển Việt Nam không ngại cầu thủ nhập tịch của Philippines"

Chiều nay 21/10, Đội tuyển Nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam (Hà Nội), chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển Nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ là Myanmar, Malaysia và Philippines.

Trong đó, Philpipines được đánh giá là đối thủ sẽ gây nhiều khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, khi đội bóng này được tăng cường sức mạnh nhờ chính sách nhập tịch.

Ở hai lần chạm trán gần nhất, Đội tuyển Nữ Việt Nam thua Philippines 0-4 ở bán kết Giải Nữ Đông Nam Á 2022, và thua 1-2 ở Vòng bảng SEA Games 32 tại Campuchia.

Chia sẻ thông tin trước buổi tập, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung nhấn mạnh toàn đội đã xác định "bình thường hóa" việc phải đối đầu với những cầu thủ nhập tịch của Philippines, bởi tuyển Nữ Việt Nam cũng đã có nhiều kinh nghiệm đối đầu với những cầu thủ ở đẳng cấp quốc tế.

"Đội tuyển Nữ Việt Nam đã từng thi đấu với nhiều đối thủ mạnh như Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha... Qua những trận đấu ở đẳng cấp cao như vậy, các cầu thủ đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Với chừng đấy bài học, tôi cho rằng chúng ta không cần phải e ngại những cầu thủ nhập tịch của Philippines mà ngược lại - chính họ cũng cần phải e ngại sự khéo léo và tinh thần thi đấu của các cầu thủ tuyển Nữ Việt Nam," huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định.

Hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt ở kỳ SEA Games lần này, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng quán triệt toàn đội phải hoàn thành 2 nhiệm vụ: tăng cường thể lực trong các buổi tập và tích cực áp sát trong các pha tranh chấp khi thi đấu.

Về lực lượng, "thuyền trưởng" của Đội tuyển Nữ Việt Nam cho biết hiện đội chỉ còn 2 trường hợp chưa bình phục chấn thương là Thái Thị Thảo và Dương Thị Vân, tuy nhiên quá trình hồi phục đang diễn ra đúng theo dự kiến. Thầy Chung kỳ vọng bộ đôi này có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội trong vòng 1-2 tuần tới.

Ngân Thị Thanh Hiếu (áo đỏ) là một trong những nhân tố trẻ được kỳ vọng ở đợt tập trung lần này. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ngoài ra, tuyển Nữ Việt Nam cũng đón thêm một số nhân tố trẻ thuộc lứa U20 ở đợt tập trung lần này. Huấn luyện viên Mai Đức Chung kỳ vọng những cầu thủ trẻ sẽ sớm hòa nhập với các đàn chị tại Đội tuyển.

"Ngân Thị Thanh Hiếu là một trong những gương mặt tôi đánh giá cao. Bạn cũng như một số cầu thủ khác thuộc lứa U20 đã thể hiện tốt ở các giải trong nước, thể hiện tinh thần thi đấu cống hiến dù chưa có nhiều kinh nghiệm. Hy vọng qua các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế, những cầu thủ trẻ sẽ nhanh chóng hòa nhập và tìm kiếm được vị trí trong đội hình của Đội tuyển Quốc gia," huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ.

Theo kế hoạch, từ ngày 20/11, Đội tuyển Nữ sẽ sang Nhật Bản tập huấn và dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với “quân xanh” là các câu lạc bộ có trình độ phù hợp với ý tưởng chuyên môn của Ban huấn luyện, do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản hỗ trợ bố trí.

Sau đợt tập huấn, đội sẽ trở về Thành phố Hồ Chí Minh để làm quen với điều kiện thời tiết tương đồng với Thái Lan, trước khi di chuyển sang tham dự SEA Games 33./.

Danh sách Đội tuyển Nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

