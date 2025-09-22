Premier League: Arsenal-Manchester City bất phân thắng bại

Vòng 5 Premier League đã chính thức khép lại bằng trận "đại chiến" bất phân thắng bại giữa Arsenal và Manchester City khi hai đội hòa nhau 1-1 tại Emirates.

Erling Haaland chính là người phá vỡ thế cân bằng ở phút thứ 9 với pha phối hợp cùng Reijnders rồi tung ra cú chéo góc hạ gục thủ thành David Raya mở tỷ số cho Manchester City.

Pha lập công của Haaland khiến Pháo thủ thành London phải đón nhận bàn thua từ những tình huống bóng sống trong mùa giải này. Trước đó, Pháo thủ mới chỉ để thua đúng 1 bàn sau 4 trận.

Với cá nhân Haaland, đây đã là bàn thắng thứ 6 chỉ sau 5 trận tại Premier League mùa này của Haaland. Không chỉ vậy, anh hiện đang là hung thần của các đội bóng từ London khi anh đã ghi 20 bàn sau 21 trận đối đầu.

Cụ thể, chân sút người Na Uy có 6 bàn vào lưới West Ham, 3 bàn vào lưới Arsenal, 3 bàn vào lưới Chelsea, 3 bàn vào lưới Crystal Palace, 3 bàn vào lưới Tottenham và 2 bàn vào lưới Fulham.

Bàn thắng sớm giúp Manchester City có nhiều lợi thế, nhưng họ đã phải áp lực rất lớn từ phía đội chủ nhà trong suốt phần lớn thời gian còn lại của trận đấu.

Thậm chí, theo thống kê, Man City chỉ có 32,8% thời gian kiểm soát bóng - tỷ lệ thấp nhất của một đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt ở 1 trận đấu trong sự nghiệp của ông.

Và sau những nỗ lực bất thành, Arsenal cuối cùng cũng có được bàn thắng gỡ hòa. Phút 90+3, Eze thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác cho Martinelli phá bẫy việt vị băng xuống, trước khi lốp bóng đẳng cấp qua đầu Donnarumma, gỡ hòa 1-1.

Martinelli giúp Arsenal có điểm. (Nguồn: Getty Images)

Kết quả này giúp Arsenal trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League với 10 điểm, ít hơn 5 điểm so với đương kim vô địch Liverpool sau 5 vòng đấu.

Trong khi đó, Manchester City đứng thứ 9 với 7 điểm, bằng điểm Everton và Manchester United, nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Pep Guardiola và Arteta nói gì sau trận đấu?

"Dù kết quả ra sao, tôi cũng sẽ nói rằng tôi vô cùng tự hào về đội bóng, về các cầu thủ, về cách mà chúng tôi đã thi đấu, đã kiểm soát trận đấu này trước một Man City rất mạnh," Huấn luyện viên Mikel Arteta nói.

Trong bài phát biểu của mình, Arteta cũng không ngần ngại đáp lại những câu hỏi của truyền thông về việc ông sử dụng đội hình trong trận đấu với Manchester City.

"Tôi sẽ để các bạn tự nhận xét, nhưng theo tôi đội hình Arsenal hôm nay có rất nhiều cầu thủ tấn công. Chúng tôi khởi đầu trận đấu rất tốt, và tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn áp đảo," Arteta cho hay. "Không ai hỏi tôi về bộ ba tiền vệ khi thắng Bilbao cả."

"Chúng tôi nhập cuộc tốt, hoàn toàn áp đảo và khiến Man City gần như không làm được gì ngoài bàn thắng sớm. Họ có một cơ hội từ phạt góc, một tình huống phản công và một pha chúng tôi chuyền hỏng. Hết. Giữ cho họ chỉ có vậy, tôi phải ngả mũ trước các học trò."

"Thuyền trưởng" của Arsenal cũng dành lời khen đến Martinellli - người hùng của Pháo thủ. "Martinellli đang có phong độ rất tốt sau trận gặp Bilbao. Trong khoảng thời gian đó, cậu ấy xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn."

Hai HLV Pep Guardiola và Mikel Arteta.

Bên kia chiến tuyến, Pep Guardiola đã không ngần ngại cho biết "Tôi không thể sống ở đất nước này mà không tạo thêm kỷ lục. Tôi rất tự hào về nó" khi nhận được sự quan tâm về việc Man City chỉ kiểm soát bóng 32,8%.

"Suốt 10 năm qua tôi gặp rất nhiều đội dựng xe bus và hôm nay chúng tôi là đội phải làm vậy," Guardiola nói. "Ba ngày trước chúng tôi vừa đá một trận cực kỳ căng thẳng với Napoli, rồi di chuyển sang London chỉ có vài tiếng nghỉ ngơi."

"Tôi phải chứng minh mình có thể vận dụng chiến thuật khác. Bây giờ, tôi đang dẫn dắt một đội bóng có khả năng chuyển trạng thái nhanh. Tôi từng nói tôi không quan tâm đến kết quả, mà là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ phải trở lại, sau đó mới tới chiến thuật," ông thầy người Tây Ban Nha nói thêm.

Theo lịch thi đấu, ở vòng tiếp theo, Manchester City sẽ trở lại sân nhà Etihad để chạm trán Burnley, trong khi Arsenal sẽ phải làm khách trên sân Newcastle United./.

