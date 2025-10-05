Premier League: Liverpool gục ngã trước Chelsea, Arsenal chiếm ngôi đầu

Ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League 2025-26 đã chính thức đổi chủ sau khi loạt trận vòng 7 diễn ra tối 4/10 khép lại.

Liverpool bại trận trước Chelsea

Trận cầu tâm điểm vòng 7 giữa Chelsea và Liverpool tại thánh địa Stamford Bridge đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía The Blues.

Estêvão Willian, cầu thủ trẻ sinh năm 2007, đã sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng quyết định giúp Chelsea hạ gục The Kop.

Phút 90+6, Cucurella thực hiện đường căng ngang dọn cỗ để cho Estevao lao tới dứt điểm chính xác ấn định kết quả của trận đại chiến.

Trước đó, Moisés Caicedo phá vỡ thế cân bằng ở phút 14 với cú "nã đại bác" ghi bàn mở tỷ số ở phút 14, nhưng đã để cho Liverpool gỡ hòa 1-1 nhờ công Cody Gakpo trong hiệp 2.

Kết quả này giúp Chelsea tìm lại niềm vui chiến thắng ở Premier League sau hai thất bại liên tiếp, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 với 11 điểm.

Chiến thắng này càng trở nên trở nên quan trọng hơn với thầy trò Huấn luyện viên Enzo Maresca khi mà đội bóng thiếu vắng rất nhiều trụ cột do chấn thương.

Còn với Liverpool, trận thua này khiến họ phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường - kết quả ít người nghĩ đến sau khi họ có chuỗi trận ấn tượng đầu mùa.

Trước đó, đoàn quân của ông Arne Slot đã để thua hai trận lần lượt trước Crystal Palace (Premier League) và Galatasaray (Champions League).

Liverpool thua trận thứ 3 liên tiếp. (Nguồn: CNA)

"Một thất bại đáng thất vọng nữa," ông Arne Slot nói sau trận đấu. "Chúng tôi đã tiến rất gần đến kết quả tốt nhưng lại không tận dụng tốt ở đường chuyền cuối."

Kết quả thất vọng này khiến nhà đương kim vô địch đã đánh mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh, đồng thời sẽ đối mặt vô vàn áp lực phía trước.

Arsenal leo lên ngôi đầu bảng

Thất bại của Liverpool trước Chelsea đã giúp cho Arsenal chính thức leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League mùa này.

Ở loạt trận này, Pháo thủ thành London đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trong cuộc đón tiếp West Ham United trên sân nhà Emirates.

Declan Rice và Bukayo Saka cùng nhau lập công để giúp đội chủ sân Emirates giành trọn niềm vui để nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Kết quả này giúp đoàn quân của Mikel Arteta có được 16 điểm sau 7 vòng đấu, vượt qua Liverpool để chiếm ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn.

Liverpool thậm chí sẽ không còn đứng ở vị trí thứ 2 sau khi vòng đấu này khép lại nếu như Crystal Palace (12 điểm) có chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân của Everton.

Một đội bóng thành London khác là Tottenham cũng có được niềm vui trọn vẹn. Spurs đánh bại Leeds United trên sân khách với tỷ số 2-1 nhờ các bàn thắng của Mathys Tel và Mohammed Kudus.

Chiến thắng này giúp Tottenham của Huấn luyện viên Thomas Frank tạm leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 14 điểm trong tay.

Manchester United tìm lại niềm vui

Sau khi nhận 'trái đắng" trước Brentford ở vòng trước, Manchester United cũng nhanh chóng tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 2-0 trước Sunderland khi trở lại sân nhà Old Trafford.

Chiến thắng này không chỉ giúp Quỷ đỏ có ba điểm mà còn được đánh giá là trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải của thầy trò ông Rúben Amorim.

Huấn luyện viên Amorim đã có nhiều sự điều chỉnh về nhân sự và điều đó đã giúp Manchester United kiểm soát thế trận và có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Mason Mount ở ngay phút thứ 8.

Sau khi có bàn dẫn, Quỷ đỏ đã chơi chắc chắn hơn để kiểm soát thế trận trước khi có bàn nhân đôi cách biệt của tân binh Benjamin Šeško ngay trong hiệp 1.

M.U thắng ở trận thứ 50 Amorim dẫn dắt đội bóng. (Nguồn: Getty Images)

2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, qua đó đưa đội chủ sân Old Trafford vươn lên vị trí thứ 9 với 10 điểm trong tay.

Chiến thắng này cũng trở nên ý nghĩa khi đây là trận thứ 50 Amorim dẫn dắt Quỷ đỏ, qua đó trở thành vị huấn luyện viên đầu tiên thời hậu Sir Alex Ferguson (tính từ năm 2013) giành chiến thắng ở trận thứ 50 nắm quyền.

“Chúng tôi không chơi hay trong suốt cả trận, nhưng đã có những thời điểm tốt," Huấn luyện viên Amorim chia sẻ sau trận đấu. "Tôi hài lòng với chiến thắng, giờ là lúc hướng đến trận tiếp theo"./.

