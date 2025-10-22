Hàng loạt "cơn mưa bàn thắng" được tạo nên ở Champions League

Loạt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League đêm 21 và rạng sáng 22/10 đã diễn ra tưng bừng với hàng loạt "cơn mưa bàn thắng" được tạo nên.

"Ông lớn" khẳng định vị thế

Các đội bóng được đánh giá cửa trên đã không quá khó khăn để khẳng định vị thế của mình bằng những chiến thắng đậm.

Barcelona chính là đội mở màn cho đêm thi đấu hấp dẫn với chiến thắng đậm 6-1 trong cuộc tiếp đón Olympiacos trên sân nhà.

Barcelona là đội kiểm soát nhiều bóng hơn và đã dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 nhờ cú đúp bàn thắng của Fermín López.

Sang hiệp 2, Olympiacos bất ngờ chơi dâng cao và có bàn thắng rút ngắn 1-2 với pha sút phạt 11m thành công của Ayoub El Kaabi. Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, bước ngoặt của trận đấu đã đến khi Santiago Hezze bị truất quyền thi đấu.

Chơi hơn người, Barcelona không ngừng gia tăng sức ép trước khi liên tiếp có thêm 4 lần nữa khiến lưới của thủ thành Konstantinos Tzolakis phải rung lên.

Lamine Yamal, Marcus Rashford (cú đúp) và Fermín López là những người lập công để mang chiến thắng chung cuộc 6-1 về cho Barcelona.

Chiến thắng này không chỉ giúp Barcelona vươn lên vị trí thứ 8 vòng phân hạng với 6 điểm, mà còn có màn chạy đà hoàn hảo cho Siêu kinh điển với Real Madrid vào cuối tuần này.

Không lâu sau màn vùi dập của Barcelona, đương kim vô địch Paris Saint-Germain hay PSV Eindhoven cũng đã thăng hoa để thắng đậm trước những đối thủ khó chơi.

Hành quân đến BayArena, Paris Saint-Germain được dự báo sẽ không dễ dàng có được 3 điểm trước Bayer Leverkusen luôn biết cách tạo khó khăn cho các đối thủ của mình.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra hoàn toàn trái ngược khi thầy trò Huấn luyện viên Luis Enrique dễ dàng đánh bại Leverkusen 7-2 trong trận cầu có đến 2 thẻ đỏ của Robert Andrich (Leverkusen) và Senny Mayulu (PSG).

Willian Pacho, Désiré Doué (cú đúp), Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé và Vitinha là những người lập công để mang niềm vui trọn vẹn về cho PSG trên đất Đức. Trong khi đó, hai bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Aleix García.

Thắng trận này, Paris Saint-Germain có 9 điểm tuyệt đối (hiệu số +10) để tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng trên hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.

Bên kia chiến tuyến, Leverkusen vẫn chưa biết đến chiến thắng là gì sau ba lượt trận và đang tạm thứ 27 với vỏn vẹn 2 điểm.

Napoli thảm bại trên đất Hà Lan. (Nguồn: Getty Images)

Cùng với PSG, PSV Eindhoven cũng có ngày thi đấu ấn tượng để ngược dòng giành chiến thắng đậm 6-2 trước nhà vô địch Serie A - Napoli.

Napoli có khởi đầu thuận lợi hơn nhờ bàn thắng của Scott McTominay, nhưng ngay lập tức bị gỡ hòa bởi pha phản lưới nhà của Alessandro Buongiorno. Thậm chí, PSV còn ghi thêm 3 bàn để dẫn 4-1 nhờ công Ismael Saibari và Dennis Man (cú đúp).

Scott McTominay sau đó có thêm 1 bàn để rút ngắn 2-4, nhưng PSV lập tức đáp trả bằng hai bàn thắng của Ricardo Pepi và Couhaib Driouech để khép lại trận đấu với tỷ số 6-2. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của PSV Eindhoven tại Champions League mùa này.

Bóng đá Anh toàn thắng

Arsenal, Manchester City và Newcastle United đã thi đấu ấn tượng để giúp bóng đá Anh toàn thắng ở loạt trận Champions League diễn ra rạng sáng nay.

Tại Emirates, Arsenal đã thi đấu bùng nổ trong hiệp 2 để giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trong cuộc tiếp đón đối thủ khó chơi Atletico Madrid.

Sau 45 phút đầu bế tắc, Pháo thủ đã thay đổi trong hiệp 2 trước khi liên tiếp có được 4 bàn thắng vào lưới Atletico Madrid do công Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli và Viktor Gyökeres.

Chiến thắng đậm có phần bất ngờ này đưa Arsenal tạm vươn lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng vòng phân hạng Champions League với 9 điểm tuyệt đối.

Arsenal gieo sầu cho Atletico bằng chiến thắng đậm. (Nguồn: Sky)

Ở cuộc đối đầu Anh-Tây Ban Nha khác, Manchester City cũng đã có được niềm vui trọn vẹn khi giành chiến thắng 2-0 trên sân của Villarreal.

Erling Haaland và Bernardo Silva cùng nhau "nổ súng" ngay trong hiệp 1 để giúp đội nhà giành chiến thắng, để vươn lên vị trí thứ 5 bảng xếp hạng với 7 điểm trong tay.

Đội bóng còn lại của Anh thi đấu ngày hôm nay là Newcastle United cũng không quá khó khăn để giành chiến thắng 3-0 trước Benfica nhờ công Anthony Gordon và Harvey Barnes./.

Man City, Arsenal, Chelsea chạy đà hoàn hảo cho Champions League Manchester City, Arsenal và Chelsea đều đã có màn chạy đà thuận lợi cho Champions League sau khi cùng giành được những chiến thắng quan trọng tại vòng 8 Premier League.