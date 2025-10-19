Man City, Arsenal, Chelsea chạy đà hoàn hảo cho Champions League

Các đội bóng mạnh Manchester City, Arsenal và Chelsea đều đã giành chiến thắng ở vòng 8 Premier League loạt trận đêm 18/10.

Erling Haaland thăng hoa

Manchester City nối dài mạch trận bất bại lên con số 8 trên mọi đấu trường bằng chiến thắng 2-0 trong cuộc đón tiếp Everton trên sân nhà Etihad.

Erling Haaland tiếp tục thăng hoa với cú đúp trong hiệp 2 để mang niềm vui về cho đoàn quân của Huấn luyện viên Pep Guardiola.

Ngôi sao người Na Uy phá vỡ bế tắc cho Man City với pha đánh đầu ghi bàn mở tỷ số ở phút 58, trước khi ghi bàn nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 5 phút.

Cú đúp này giúp Erling Haaland nâng số bàn thắng ở Premier League mùa này lên con số 11, dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 5 bàn nhiều hơn so với Antoine Semenyo của AFC Bournemouth.

Chiến thắng trước Everton đưa Manchester City tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 16 điểm sau 8 vòng đã đấu.

Kết quả này cũng giúp cho thầy trò ông Pep Guardiola có màn chạy đà thuận lợi cho chuyến hành quân đến Tây Ban Nha để đối đầu Villarreal ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League.

Arsenal xây chắc ngôi đầu bảng

Cũng giống Manchester City, Arsenal đã không gặp ít khó khăn trong chuyến làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham.

Pháo thủ là đội kiểm soát nhiều bóng hơn và tung ra nhiều pha dứt điểm hơn nhưng phải chờ đến hiệp 2 họ mới có thể ăn mừng.

Leandro Trossard trở thành người hùng với pha đệm bóng cận thành ghi bàn thắng duy nhất ở phút 58 sau tình huống phối hợp đá phạt góc quen thuộc của Arsenal.

Chiến thắng nhọc nhằn trước Fulham giúp đội bóng của Mikel Arteta xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 3 điểm nhiều hơn so với Manchester City.

Leandro Trossard giúp Arsenal xây chắc ngôi đầu.

Quan trọng hơn, trận thắng này sẽ mang đến động lực lớn cho Arsenal trước cuộc "đại chiến" với Atletico Madrid ở đấu trường danh giá nhất châu Âu vào giữa tuần sau.

Ở Champions League, Arsenal đang là một trong 6 đội có thành tích toàn thắng sau hai lượt trận vòng phân hạng, trong khi Atletico Madrid đang nắm trong tay 3 điểm.

Chelsea, Newcastle United chia nửa vui buồn

Chelsea và Newcastle United - hai đội bóng cũng sẽ tham dự Champions League vào giữa tuần sau - đã không thể cùng nhau có niềm vui trọn vẹn ở vòng đấu này.

Chelsea dù được đánh giá cao hơn song đã không thể tạo nên sự khác biệt trong 45 phút đầu tiên ở chuyến làm khách trên sân Nottingham Forest.

Tuy nhiên, The Blues đã thi đấu bùng nổ trong hiệp 2 khi có đến 3 lần khiến lưới của đội nhà Nottingham Forest phải rung lên.

Joshua Acheampong, Pedro Neto và Reece James là những người đã ghi bàn để giúp Chelsea giành chiến thắng tại City Ground, qua đó leo lên vị trí thứ 6 Premier League với 14 điểm.

Sau trận này, Chelsea sẽ trở lại sân nhà Stamford Bridge để chuẩn bị cho màn chạm trán Ajax ở đấu trường Champions League. Đây là cơ hội thuận lợi để họ có thêm ba điểm khi mà Ajax đang không có phong độ tốt.

Bên kia chiến tuyến, trận thua này cũng khép lại triều đại ngắn ngủi Huấn luyện viên Ange Postecoglou tại Nottingham Forest sau 8 trận dẫn dắt đội bóng.

Chelsea bùng nổ hiệp 2 để giành chiến thắng chung cuộc. (Nguồn: Getty Images)

Theo thông báo, ban lãnh đạo Nottingham Forest đã đưa ra quyết định sa thải Huấn luyện viên Ange Postecoglou chỉ 19 phút sau tiếng còi mãn cuộc.

Dưới thời Ange Postecoglou, Nottingham Forest thi đấu thất vọng và đang ngụp lặn ở nhóm xuống hạng với vỏn vẹn 5 điểm sau 8 trận.

Trái ngược với Chelsea, Newcastle United lại phải trắng tay rời sân The American Express Community khi để thua 1-2 trước Brighton.

Danny Welbeck tỏa sáng với một cú đúp để giúp Brighton giành chiến thắng, trong khi bàn thắng của Newcastle được ghi bởi Nick Woltemade.

Trận thua này khiến Chích chòe tụt xuống vị trí thứ 12 với 9 điểm sau 8 vòng đấu. Quan trọng hơn, họ không có được sự chuẩn bị tốt nhất về tinh thần trước cuộc chạm trán Benfica ở Champions League.

Ở các trận đấu khác, Leeds United đã phải nhận thất bại 0-2 trong chuyến làm khách trên Burnley, trong khi Sunderland đánh bại Wolves 2-0. Crystal Palace hòa AFC Bournemouth 3-0 trên sân nhà Selhurst Park sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính./.

