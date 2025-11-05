Champions League: Bayern hạ đương kim vô địch, Real nhận 'trái đắng'

Chiến thắng ấn tượng ở lượt trận thứ 4 giúp Bayern Munich và Arsenal chễm chệ ở những vị trí dẫn đầu vòng bảng Champions League.

Bayern Munich và Arsenal toàn thắng

Bayern Munich và Arsenal tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành được những chiến thắng quan trọng trong cuộc đua tranh vé đi tiếp ở Champions League mùa này.

Ở loạt trận sáng 5/11, Bayern Munich được dự báo sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn khi có chuyến làm khách tại Parc des Princes của Paris Saint-Germain.

Tuy nhiên, trái ngược với những lo lắng đó, Hùm xám xứ Bavaria đã gây ấn tượng bằng chiến thắng 2-1 nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao Luis Diaz.

Tiền đạo người Colombia đã tận dụng rất tốt những cơ hội của mình để lập cú đúp giúp Bayern Munich dẫn trước 2-0 sau 32 phút thi đấu.

Tuy nhiên, niềm vui của Luis Diaz không trọn vẹn khi anh phải rời sân với tấm thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm khiến Achraf Hakimi chấn thương nặng.

Chơi thiếu người, đoàn quân của Vincent Kompany gặp nhiều bất lợi nhưng vẫn thi đấu tốt và chỉ để thủng lưới 1 bàn sau pha dứt điểm của João Neves ở phút 74, qua đó thắng chung cuộc 2-1 trước nhà đương kim vô địch châu Âu.

Giành chiến thắng ngay tại sân Công viên các Hoàng tử, Bayern Munich duy trì hình ảnh "cỗ máy hủy diệt" đáng sợ ở mùa giải năm nay.

Hùm xám đã nối dài chuỗi trận toàn thắng trên mọi mặt trận kể từ đầu giải lên con số 16 (bao gồm 9 trận ở Bundesliga, 4 trận ở Champions League, 1 trận ở Siêu cúp Đức, 2 trận ở cúp Quốc gia Đức).

Diaz nhận thẻ đỏ sau khi lập cú đúp cho Bayern Munich. (Nguồn: Getty Images)

Thành tích ấn tượng này giúp Bayern Munich đứng đầu vòng phân hạng Champions League với 12 điểm tuyệt đối (hiệu số +11) sau 4 lượt trận.

Bên kia chiến tuyến, PSG không thể duy trì chuỗi trận toàn thắng từ đầu giải (9 điểm/4 trận), đồng thời ngậm ngùi rơi xuống vị trí thứ ba vòng phân hạng.

Cũng ở loạt trận này, Arsenal chơi áp đảo và dễ dàng có được chiến thắng cách biệt 3-0 trong chuyến làm khách trên sân của Slavia Prague, nhờ các pha lập công của Bukayo Saka và Mikel Merino (cú đúp).

Chiến thắng trước Slavia Prague giúp thầy trò Huấn luyện viên Mikel Arteta giành 12 điểm tuyệt đối (hiệu số +11) và chỉ xếp sau Bayern do ghi ít bàn thắng hơn.

Những chiến thắng của Bayern và Arsenal khiến cho trận "đại chiến" cho ngôi đầu giữa hai đội tại sân Emirates ở lượt trận đấu tiếp theo (ngày 27/11) hứa hẹn sẽ rất khó đoán.

Ngoài Bayern Munich và Arsenal, Inter Milan là đội bóng còn lại có cơ hội giành được kết quả toàn thắng sau 4 lượt đấu.

Bóng đá Anh gây ấn tượng

Cùng chung vui với Arsenal, hai đại diện khác của Anh thi đấu ở loạt trận này là Liverpool và Tottenham cũng đều giành được chiến thắng.

Tại Anfield, Liverpool đã "gieo sầu" cho Real Madrid bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trong trận cầu được thế giới bóng đá mong đợi.

Alexis Mac Allister sắm vai người hùng với pha đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất ở phút 61 sau tình huống đá phạt của Dominik Szoboszlai.

Kết quả này giúp The Kop có trận thắng thứ 2 liên tiếp trên mọi đấu trường sau chuỗi trận thất vọng, qua đó lọt vào nhóm dẫn đầu Champions League với 9 điểm.

Còn với Real Madrid, thất bại tại Anfield khiến họ không thể duy trì mạch toàn thắng. Tuy nhiên, cánh cửa giành vé trực tiếp với thầy trò Huấn luyện viên Xabi Alonso vẫn rộng mở.

Alexis Mac Allister 'gieo sầu' cho Real Madrid. (Nguồn: X)

Tại London, Tottenham có ngày thi đấu thăng hoa để trở thành đội bóng ấn tượng nhất loạt trận này với chiến thắng cách biệt 4-0 trong cuộc đón tiếp Copenhagen.

Brennan Johnson, Wilson Odobert, Micky van de Ven và João Palhinha thay nhau lập công để mang niềm vui trọn vẹn về cho Tottenham.

Chiến thắng này cũng giúp cho thầy trò ông Thomas Frank tạm chen chân vào nhóm dẫn đầu với 8 điểm sau 4 lượt trận.

Trái ngược bóng đá Anh, hai đại diện Serie A là Juventus và Napoli lại gây thất vọng khi chia điểm trước các đối thủ "chiếu dưới." Juventus bị Sporting Lisbon cầm cầm chân với tỷ số 1-1, còn Napoli hòa không bàn thắng trước Frankfurt trên sân nhà.

Kết quả này khiến Juventus và Napoli đối mặt với khó khăn tiềm ẩn khi đang đứng ở những vị trí nguy hiểm. Napoli hiện xếp thứ 21 trong khi vị trí của Juventus là 24./.

Kết quả chi tiết loạt trận Champions League sáng 5/11 Paris Saint-Germain và Real Madrid, những ứng viên cho chức vô địch đã phải nhận thất bại đầu tiên ở Champions League mùa này sau những trận "đại chiến" diễn ra rạng sáng 5/11.