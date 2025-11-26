Champions League: Barcelona thảm bại, Man City thua sốc tại Etihad

Loạt trận Champions League diễn ra rạng sáng 26/11 đã liên tiếp chứng kiến những bất ngờ khi nhiều đội bóng được đánh giá cao đã phải nhận thất bại.

Barcelona thảm bại trước Chelsea

Barcelona dù đang có phong độ ổn định nhưng đã phải nhận trái đắng và rời Stamford Bridge với hai bàn tay trắng khi để thua thảm 0-3 trước đối thủ khó chơi Chelsea.

Ngày buồn của thầy trò Huấn luyện viên Hansi Flick tại London được mở màn bằng pha phản lưới nhà của Jules Koundé trong tình huống lóng ngóng trước cầu môn.

Đến phút 44, đội khách chỉ còn 10 người trên sân sau khi trung vệ Araujo bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai ở pha phạm lỗi với Marc Cucurella.

Chơi thiếu người, Barcelona không những bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới The Blues mà còn phải nhận thêm hai bàn thua.

Estevao nhân đôi cách biệt ở phút 51 sau pha phối hợp ăn ý với Alejandro Garnacho, trước khi cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Liam Delap ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea ở phút 71.

Chiến thắng giúp Chelsea cân bằng thành tích đối đầu trước Barcelona với 6 chiến thắng, 6 trận hòa và 6 trận thua. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ 7 họ khiến Barcelona không thắng trong 8 chuyến làm khách trên sân nhà của mình.

Kết quả này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Enzo Maresca có được 10 điểm sau 5 lượt trận, tạm vươn lên vị trí thứ 5 vòng phân hạng Champions League.

Còn với Barcelona, họ đã phải nhận thất bại thứ hai tại giải đấu, qua đó rơi xuống vị trí thứ 15 với 7 điểm có trong tay.

Bóng đá Anh không có niềm vui trọn vẹn

Trái ngược màn trình diễn thăng hoa của Chelsea, hai đại diện khác của Anh là Manchester City và Newcastle United lại gây thất vọng khi cùng nhận thất bại.

Manchester City đã phải đón nhận cú sốc ngay trên sân nhà khi để thua 0-2 trước Leverkusen bởi các pha lập công của Álex Grimaldo và Patrik Schick.

Tại Etihad, Pep Guardiola đã khiến nhiều người bất ngờ với những toan tính khi ông quyết định để nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị, trong đó bao gồm cả Erling Haaland.

Việc có quá nhiều cầu thủ dự bị được trao cơ hội đã khiến đội hình Man City thi đấu thiếu gắn kết và bị trừng phạt bằng bàn thua sau pha dứt điểm của Álex Grimaldo ở phút 23.

Sang hiệp 2, Pep Guardiola đã có sự điều chỉnh khi tung Phil Foden, Nico O'Reilly hay Doku vào sân với mong muốn tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi chưa thể tìm thấy bàn thắng, Man City đã phải thua thêm sau pha dứt điểm hiểm hóc của Patrik Schick ở phút 54.

Erling Haaland sau đó cũng được vào sân thay người nhưng không thể tạo nên sự khác biệt trước khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên.

Thất bại 0-2 trước Leverkusen khiến Man City phải nhận trận thua đầu tiên ở Champions League mùa này, qua đó tụt xuống thứ 5 với 10 điểm. Tuy nhiên, đây đã là thất bại thứ hai liên tiếp của thầy trò Huấn luyện viên Pep Guardiola ở hai đấu trường chính.

Man City nhận thất bại đầu tiên ở Champions League mùa này.

Cùng với Manchester City, Newcastle United cũng trải qua ngày buồn khi để thua ngược 1-2 trong chuyến làm khách trên sân của Marseille.

Harvey Barnes giúp Chích chòe có sự khởi đầu hoàn hảo tại Velodrome với bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở ngay phút thứ 6.

Tuy nhiên, Marseille đã đáp trả mạnh mẽ với hai bàn thắng liên tiếp của Pierre-Emerick Aubameyang ở đầu hiệp 2, để thắng ngược 2-1.

Với kết quả này, đội bóng Pháp có được 6 điểm sau 5 lượt trận để tạm vươn lên vị trí thứ 19, trong khi Newcastle vẫn chỉ có 9 điểm và tạm xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Đội bóng của Mourinho chiến thắng

Benfica của Jose Mourinho cuối cùng cũng đã biết đến chiến thắng khi đánh bại Ajax 2-0 ở trận "chung kết ngược."

Benfica đối mặt áp lực rất lớn khi hành quân đến Johan Cruijff ArenA trong trận cầu có ý nghĩa quan trọng bởi đối thủ cũng đang chung cảnh ngộ chưa có điểm số nào sau 4 lượt trận.

Tuy nhiên, áp lực đó dần trôi nhanh khi Samuel Dahl tung ra cú dứt điểm căng để đưa Benfica vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 6.

Bàn thắng sớm giúp đội bóng của Mourinho thi đấu thoải mái hơn để tạo nên thế trận cân bằng với đối thủ, trước khi Leandro Barreiro khép lại trận đấu bằng bàn ấn định tỷ số 2-0 ở phút 90.

Trận thắng này giúp Benfica có 3 điểm để vươn lên vị trí thứ 29 để tiếp tục hành trình tìm vé đi tiếp, trong khi Ajax cô đơn dưới đáy bảng xếp hạng với con số 0 tròn trĩnh./.

