Tài năng trẻ của Chelsea ghi danh vào lịch sử Champions League

Estevao Willian có ngày thi đấu thăng hoa để góp công giúp Chelsea vùi dập Barcelona tại Stamford Bridge ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League.

Ngôi sao trẻ người Brazil chính là người ghi bàn nhân đôi cách biệt cho The Blues với pha độc diễn trong vòng cấm rồi cú sút quyết đoán từ góc hẹp ở phút 55 làm tung nóc lưới đội bóng xứ Catalonia.

Bàn thắng này không chỉ mang đến lợi thế lớn cho Chelsea mà còn đưa Estevao Willian đi vào lịch sử đấu trường Champions League.

Ở cột mốc 18 tuổi và 215 ngày, Estevao Willian trở thành cầu thủ tuổi teen thứ ba ghi bàn trong cả ba trận ra sân đầu tiên tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, sau Kylian Mbappe (18 tuổi 113 ngày) và Erling Haaland (19 tuổi 107 ngày).

Đáng chú ý, anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên của Chelsea ghi bàn ở ba trận liên tiếp tại Champions League kể từ khi Willian làm được điều này vào tháng 11/2015.

Cảm xúc của Estevao

"Tôi thực sự không có lời nào để diễn tả cảm xúc lúc này. Đó là một đêm hoàn hảo," tài năng người Brazil chia sẻ sau trận đấu. "Tôi sẽ cố gắng bước tiếp và tiến xa hơn nữa."

Khi nói về tình huống dẫn đến bàn thắng, Estevao cho hay: "Tình huống diễn ra rất nhanh. Tôi tìm được khoảng trống, lách qua hàng phòng ngự rồi ghi bàn. Đó là khoảnh khắc vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp của tôi và tôi hy vọng sẽ còn ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. Đây là khoảnh khắc đặc biệt nhất mà tôi từng có."

Estevao ghi bàn giúp Chelsea gieo sầu cho Barcelona. (Nguồn: PA)

"Tôi rất hạnh phúc khi gia đình mình có mặt trên khán đài. Từ lúc đặt chân tới Chelsea, tôi đã cảm thấy sự gắn kết với các cổ động viên, vậy nên tôi mong sẽ tiếp tục ghi bàn và khiến họ tự hào."

Chứng kiến màn trình diễn của Estevao, Huấn luyện viên Enzo Maresca đã không ngớt lời ca ngợi: "Estevao đã chơi tuyệt vời, không chỉ vì bàn thắng mà còn vì cách cậu ấy pressing."

Nói về kết quả, ông Maresca cho rằng: "Đây là một chiến thắng không thể ấn tượng hơn. Tất nhiên, mọi trận đấu đều quan trọng nhưng đánh bại Barcelona luôn là cảm giác tuyệt vời."

Chelsea bay cao trên bảng xếp hạng

Còn với Chelsea, chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao như Barcelona giúp họ bay cao trên bảng xếp hạng vòng phân hạng Champions League mùa này.

Tại Stamford Bridge, Chelsea nhập cuộc tự tin để tạo áp lực lên phần sân Barcelona trước khi có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số ở phút 27 sau tình huống phản lưới nhà của Jules Koundé.

Mọi chuyện càng trở nên dễ dàng hơn cho The Blues khi Barcelona chỉ còn thi đấu với 10 người từ phút 44 khi Ronald Araújo bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Marc Cucurella.

Chơi hơn người, đoàn quân của Huấn luyện viên Enzo Maresca gia tăng sức ép và nhanh chóng có bàn nhân đôi cách biệt do công Estevao Willian.

Phút 55, nhận bóng từ Reece James, Estevao tự tin đi bóng trong vòng cấm vượt qua hàng thủ Barcelona rồi dứt điểm quyết đoán làm tung nóc lưới của Joan Garcia, ghi bàn thắng đẹp mắt.

Ngày thi đấu thăng hoa của Chelsea khép lại bàn thắng dễ dàng của Liam Delap sau đường chuyền dọn cỗ của Enzo Fernández ở phút 73.

Kết quả này giúp The Blues có chiến thắng thứ ba tại Champions League mùa này, qua đó tạm leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 10 điểm để có thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Tuy nhiên, ngay sau chiến thắng này, Chelsea sẽ ngay lập tức phải bước vào chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Arsenal cũng tại Stamford Bridge vào cuối tuần này trong khuôn khổ vòng 13 Premier League.

"Đây là một đêm trọng đại với Estevao và câu lạc bộ. Chức vô địch Club World Cup đã giúp các cầu thủ thêm tự tin. Họ biết mình có thể thắng bất kỳ đội nào với tinh thần chiến thắng. Đó là con đường duy nhất để xây dựng điều gì đó lớn lao nhưng giờ là lúc nghĩ về Arsenal," ông Enzo Maresca nhắn nhủ các học.

Tại Premier League, Chelsea đang nắm trong tay 23 điểm, xếp thứ 2 sau Arsenal (29 điểm). Họ sẽ thu hẹp khoảng cách với Pháo thủ thành London xuống còn 3 điểm nếu như giành chiến thắng trước đối thủ./.

