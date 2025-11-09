Premier League: Arsenal đánh rơi chiến thắng, Chelsea lên nhì bảng

Những bàn thắng muộn đã khiến cho loạt trận thuộc vòng 11 Premier League diễn ra đêm 8 và rạng sáng 9/11 trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Arsenal đánh rơi chiến thắng

Arsenal được đánh giá cao hơn và đang có phong độ ấn tượng song đã phải trải qua trận cầu khó khăn trong chuyến làm khách trên sân of Light của Sunderland.

Tham vọng giành chiến thắng của Pháo thủ thành London bị đội bóng tân binh dội "gáo nước lạnh" khi Daniel Ballard dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0 cho Sunderland ở phút 36.

Đây cũng là bàn thua đầu tiên mà Arsenal phải nhận sau 812 phút trên mọi đấu trường và cũng là lần thứ 3 họ bị dẫn trước ở hiệp một mùa này.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, đoàn quân của Huấn luyện viên Mikel Arteta đã nhanh chóng khẳng định bản lĩnh của mình khi có được hai bàn thắng của Bukayo Saka và Leandro Trossard để dẫn ngược 2-1.

Chiến thắng tưởng chừng đã nằm trong tay của Arsenal thì Sunderland lại bất ngờ có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+4 của Brian Brobbey.

Đánh rơi chiến thắng đáng tiếc, Pháo thủ thành London vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Premier League với 26 điểm, nhưng tạo cơ hội cho các đối thủ bám đuổi rút ngắn tỷ số.

Bên kia chiến tuyến, Sunderland đang trở thành "kẻ ngáng đường" của các đội bóng thành London khi lần lượt đánh bại West Ham United, Brentford Chelsea, cầm hòa Crystal Palace và giờ là khiến đội đầu bảng Arsenal chia điểm.

Những màn trình diễn ấn tượng này giúp "Mèo đen" có được 19 điểm sau 11 vòng đấu, tạm đứng thứ tư trên bảng xếp hạng.

Cũng ở vòng đấu này, Manchester United cũng chỉ giành được kết quả hòa 2-2 nhưng trái ngược với Arsenal là Quỷ đỏ có bàn thắng gỡ hòa ở thời gian bù giờ.

Đoàn quân của Rúben Amorim chính là đội có được lợi thế khi Bryan Mbeumo đánh đầu ghi bàn ở phút 32 để giúp Quỷ đỏ dẫn trước Tottenham và giành thế trận tốt.

Tuy nhiên, Tottenham đã thi đấu bùng nổ để liên tiếp có hai bàn thắng của Mathys Tel (phút 84) và Richarlison (90+1), để dẫn ngược 2-1 trong sự ngỡ ngàng.

Matthijs de Ligt giúp Quỷ đỏ thoát thua.

Tuy nhiên, Matthijs de Ligt đã khiến Tottenham không thể có được niềm vui trọn vẹn với bàn thắng gỡ ở phút 90+6, khép lại trận đấu với kết quả 2-2.

Hòa trận này, Tottenham và Manchester United cùng có được 18 điểm nhưng Spurs xếp thứ 5 còn Quỷ đỏ đứng thứ 8 do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Chelsea tạm lên nhì bảng

Ở trận đấu muộn nhất loạt trận này, Chelsea đã có chiến thắng cách biệt 3-0 trong cuộc tiếp đón Wolverhampton tại Stamford Bridge.

The Blues thi đấu lấn lướt nhưng "bất lực" trong việc đưa bóng vào lưới của thủ thành Sam Johnstone trong 45 phút đầu.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, các học trò của Huấn luyện viên Enzo Maresca đã tận dụng tốt hơn các cơ hội để liên tiếp "phá lưới" đối phương.

Alejandro Garnacho không điền tên mình lên bảng điện tử nhưng đã có hai kiến tạo để cho Malo Gusto và Pedro Neto lập công, xem giữa là bàn thắng của João Pedro.

Chiến thắng này đưa Chelsea thẳng tiến lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League với 20 điểm.

Tuy nhiên, The Blues chắc chắn sẽ không giữ được vị trí này khi vòng 11 khép lại, bởi trận "đại chiến" Manchester City-Liverpool dù có kết quả nào cũng sẽ đẩy Chelsea khỏi top 2.

Chelsea lên nhì bảng Premier League.

Trước trận cầu tâm điểm vòng 11, Manchester City đang có 19 điểm và hiệu số tốt hơn Chelsea, trong khi Liverpool cũng đang có được 18 điểm.

Theo lịch thi đấu, cuộc chạm trán giữa Manchester City và Liverpool sẽ diễn ra trên sân Etihad vào lúc 23 giờ hôm nay (theo giờ Việt Nam).

Căng thẳng cuộc đua trụ hạng

Cùng với cuộc tranh chấp ngôi vương, cuộc đua trụ hạng Premier League cũng đang vô cùng nóng với sự cạnh tranh quyết liệt của các đội.

Sau chiến thắng trước Newcastle United, West Ham United tiếp tục gây ấn tượng bằng chiến thắng sát nút 3-2 trước Burnley trên sân nhà.

West Ham nhập cuộc quyết tâm nhưng bất ngờ bị thủng lưới trước bởi bàn thắng của Zian Flemming. Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp 1, họ cũng có bàn gỡ hòa 1-1 của Callum Wilson.

Sang hiệp 2, Tomáš Souček và Kyle Walker-Peters được tung vào sân và đã tỏa sáng với hai bàn thắng giúp West Ham dẫn 3-1. Burnley gỡ lại 1 bàn nhưng quá muộn để cứu lại 1 điểm.

Chiến thắng này chưa thể giúp West Ham thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ" nhưng đã cân bằng điểm số với Burnley - đội đang xếp thứ 17./.

