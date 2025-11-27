Hàng loạt 'cơn mưa bàn thắng' tại đấu trường Champions League

Loạt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 27/11 (theo giờ Việt Nam) đã diễn ra hấp dẫn, kèm đó là hàng loạt "cơn mưa bàn thắng" đã được tạo nên.

Real Madrid, PSG thắng kịch tính

Hai 'ông lớn' Real Madrid và Paris Saint-Germain cùng nhau có được niềm vui trọn vẹn sau những chiến thắng kịch tính trước các đối thủ khó chơi.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã phải trải qua hơn 90 phút căng thẳng trong chuyến làm khách trên sân Karaiskakis của Olympiacos.

Tuy nhiên, thầy trò Huấn luyện viên Xabi Alonso vẫn có được điều mình mong muốn là 3 điểm nhờ màn ngược dòng 4-3.

Kylian Mbappe chính là ngôi sao sáng nhất trong màn rượt đuổi tỷ số khi lập được cú poker bàn thắng vào lưới Konstantinos Tzolakis. Trong khi đó, ba bàn của Olympiacos được chia đều cho Chiquinho, Mehdi Taremi và Ayoub El Kaabi.

Cùng với Real Madrid, Paris Saint-Germain cũng phải trải qua trận cầu không dễ dàng khi phải ngược dòng mới đánh bại được Tottenham 5-3 trên sân nhà.

Tại sân Công viên các Hoàng tử, Randal Kolo Muani đã thi đấu ấn tượng trong ngày trở về khi để lại dấu giày trong cả ba bàn thắng của Tottenham.

Randal Kolo Muani chính là người đã kiến tạo để cho Richarlison mở tỷ số, trước khi có cho riêng mình cú đúp bàn thắng ở trận đấu này.

Tuy nhiên, bên kia chiến tuyến, tiền vệ Vitinha thậm chí còn thăng hoa hơn khi ghi được hat-trick để cùng hai cầu thủ ghi bàn khác là Fabián Ruiz và Willian Pacho góp công lớn giúp PSG chiến thắng.

Cùng giành được chiến thắng, Paris Saint-Germain và Real Madrid đang có được 12 điểm sau 5 lượt trận, lần lượt đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 5 vòng phân hạng Champions League.

Bayern và Liverpool đua nhau thất bại

Trái ngược Real Madrid và PSG, hai đội bóng được đánh giá nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi vương là Bayern Munich và Liverpool đều đã phải nhận thảm bại.

Bayern Munich đang bất bại và có phong độ cao, cuối cùng cũng đã phải gục ngã khi để thua 1-3 trong chuyến làm khách trên sân của Arsenal ở trận cầu tâm điểm lượt trận này.

Jurrien Timber, Noni Madueke và Gabriel Martinelli thay nhau lập công để giúp Pháo thủ chiến thắng, qua đó trở thành đội bóng duy nhất toàn thắng sau 5 lượt trận để độc chiếm ngôi đầu bảng Champions League.

Còn với Bayern Munich, họ đã phải nhận thất bại đầu tiên sau chuỗi trận bất bại ấn tượng kể từ đầu mùa giải đến nay - 17 thắng, 1 hòa.

Liverpool tiếp tục thảm bại trên sân nhà.

Còn tại Anfield, Liverpool tiếp tục chìm trong thất vọng khi để thua thảm 1-4 trong cuộc chạm trán đối thủ PSV Eindhoven.

Ivan Perišić, Guus Til và Couhaib Driouech (cú đúp) là những người ghi bàn để gieo sầu cho Liverpool, qua đó khiến thầy trò Huấn luyện viên Arne Slot phải trải qua trận thua thứ 3 liên tiếp.

Thất bại này khiến Liverpool bị đẩy xuống vị trí thứ 13 với 9 điểm - tình cảnh trái ngược so với màn trình diễn hoàn hảo ở mùa giải trước.

Atletico thắng Inter kịch tính

Civitas Metropolitano, Atletico Madrid đã có chiến thắng siêu kịch tính 2-1 trước Inter Milan nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ.

José María Giménez trở thành người hùng của Atletico Madrid khi ghi bàn thắng quý giá ở phút 90+3 sau pha đá phạt góc của Antoine Griezmann để ấn định kết quả trận đấu.

Trước đó, Julián Álvarez là người ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 cho Atletico nhưng Inter Milan đã có bàn gỡ 1-1 ngay đầu hiệp 2 của Piotr Zieliński.

Trận thắng này giúp Atletico Madrid có 9 điểm, xếp thứ 12 và có cơ hội đi tiếp khi mà các đối thủ còn lại không được đánh giá quá cao.

Atletico khiến Inter đứt mạch toàn thắng ở Champions League. (Nguồn: Getty Images)

Ngoài trận đấu này, loạt trận sáng 27/11 còn nhiều cặp đấu khép lại tưng bừng với nhiều bàn thắng được ghi.

Copenhagen cuối cùng cũng đã có được chiến thắng đầu tiên sau khi đánh bại đội bóng được xem là yếu nhất giải Kairat Almaty với tỷ số 3-2.

Viktor Bjarki Dadason, Jordan Larsson và Robert lập công giúp đội nhà chiến thắng. Tuy nhiên, Kairat Almaty cũng khiến đối thủ lo lắng với hai bàn thắng muộn ở những phút cuối.

Monaco có lý do để tiếc nuối khi chỉ giành được trận hòa đáng tiếc 2-2 trước Pafos FC, do để thủng lưới ở những phút cuối.

Trong khi đó, Atalanta đánh bại Eintracht Frankfurt 3-0 trên sân đối thủ, còn Sporting thắng với kết quả tương tự trước Club Brugge./.

