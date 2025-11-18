Sôi nổi Ngày hội STEM Robotics Hữu nghị Việt-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 18/11 tại tỉnh Champasak, Nam Lào đã diễn ra Ngày hội STEM Robotics Hữu nghị Việt-Lào chào mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Tham dự sự kiện có bà Tạ Phương Dung, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse; đại diện chính quyền tỉnh và các sở ngành, đơn vị liên quan của Lào và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, bà Tạ Phương Dung nhấn mạnh rằng, phát triển nguồn nhân lực là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Ngày hội STEM Robotics lần đầu tiên được tổ chức tại Nam Lào nhằm tạo sân chơi bổ ích để các thầy cô giáo và các em học sinh làm quen với bộ môn này, qua đó phát triển kỹ năng tư duy, làm việc nhóm, học tập thông qua thực hành, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với thời đại 4.0. STEM Robotics là môn học kết hợp giữa các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tạo ra các robot.

Sự kiện này là kết quả của các khóa tập huấn do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse phối hợp với Liên minh STEM Việt Nam, Học viện Kidscode (Việt Nam) tổ chức từ tháng 7 đến nay.

Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung bày tỏ mong muốn Ngày hội STEM Robotics sẽ là dấu mốc quan trọng để ngành giáo dục tỉnh Champasak tiếp tục lan tỏa giáo dục STEM tại tỉnh Champasak và các tỉnh khác của Nam Lào.

Các đại biểu Việt Nam-Lào cùng học sinh tại ngày hội STEM ROBOTICS hữu nghị Việt Nam-Lào. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại diện chính quyền tỉnh Champasak, ông Phimphone Phandanouvong, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak bày tỏ tin tưởng đây là bước khởi đầu để thúc đẩy giáo dục STEM, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh Nam Lào, đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để học sinh Lào sang Việt Nam học các ngành khoa học, công nghệ, góp phần phát triển đất nước.

Chương trình ngày hội STEM Robotics Hữu nghị Việt - Lào gồm nội dung: thi robot VEX AIM, VEX IQ, KCBot, trình diễn robot VEX IQ và khu trải nghiệm STEM với các hoạt động mạch cảm biến thời gian, thiên văn (đồng hồ Mặt Trời, bản đồ sao quay), mô hình giấy 3D, bàn tay lửa, khoa học vui.

12 đội thi từ 4 trường: Tiểu học hữu nghị Lào-Việt tỉnh Champasak, trường Năng khiếu Champasak-Lâm Đồng, trường Phổ thông Dân tộc nội trú và trường quốc tế ISL đã tham gia thi với quyết tâm cao. Sa bàn thi KCBot là con đường hữu nghị Việt Nam-Lào qua các địa danh văn hóa, lịch sử của hai nước (Hà Nội, Luang Prabang, Vientiane, Huế, Champasak). Đề thi VEX VR (virtual reality - thực tế ảo) yêu cầu các đội vẽ cờ hai nước Việt Nam-Lào. Khoảng 100 học sinh của 4 trường trên địa bàn tỉnh Champasak đã theo dõi các cuộc thi và hào hứng trải nghiệm tại các khu tương tác STEM.

Kết quả, trường Năng khiếu Champasak-Lâm Đồng đã đạt giải Nhất với nội dung KCBot và VEX VR, giải nhì nội dung VEX AIM; Trường tiểu học Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Champasak giành giải Nhất với nội dung VEX AIM và giải Ba nội dung VEX VR; trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Champasak giành giải Nhì nội dung KC Bot, VEX VR; trường ISL giành giải Ba nội dung VEX VR và VEX AIM.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán và các thầy cô từ các trường của tỉnh Gia Lai đã trao quà là các bộ kit STEM cho 4 trường tham gia Ngày hội STEM Robotics./.

