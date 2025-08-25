Đức: Gắn kết kiều bào, lan tỏa sức mạnh đoàn kết

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức, phóng viên TTXVN tại Đức đã có cuộc nói chuyện với ông Phạm Khánh Nam, Tổng biên tập tạp chí Hương Việt về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo ông Phạm Khánh Nam, trong 8 thập kỷ qua, công tác này đã trưởng thành vượt bậc, làm nên thành công của cộng đồng người Việt ở nước ngoài và góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Trong buổi trò chuyện, ông Phạm Khánh Nam chia sẻ: "8 thập kỷ qua, cùng những biến thiên của lịch sử dân tộc, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã trưởng thành vượt bậc. Từ những năm tháng gian khó và thiếu thốn trăm bề khi nhiệm vụ lớn nhất là bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con xa xứ đến hôm nay, công tác này đã trở thành một trụ cột vững vàng trong chính sách của Đảng và Nhà nước với toàn dân.”

Tại Đức, nơi có hơn 200.000 người Việt Nam sinh sống, lao động và học tập, những chính sách đổi mới về quốc tịch, nhà đất, đầu tư, hồi hương… không còn là những văn bản, thủ tục nằm chờ, mà đã trở thành nhịp cầu yêu thương nối kiều bào với Tổ quốc.

Những chính sách này đã xóa đi khoảng cách, gỡ bỏ rào cản, mở ra cánh cửa rộng lớn để mỗi người Việt xa quê được sống trọn vẹn với hai tiếng “đồng bào.”

Tổng biên tập Tạp chí Hương Việt Phạm Khánh Nam nhận Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phát triển cộng đồng người Việt ở nước ngoài, hướng về quê hương đất nước. (Ảnh: TTXVN)

Song song với đó, những chương trình hỗ trợ văn hóa và giáo dục cũng thắp sáng niềm tự hào dân tộc cho thế hệ kiều bào trẻ.

Tại Cộng hòa Liên bang Đức, các trung tâm văn hóa Việt và lớp học tiếng Việt được duy trì và mở rộng, gieo "hạt giống" tiếng mẹ đẻ trong tâm hồn trẻ em Việt sinh ra trên đất Đức.

Các thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên tại đây vẫn nói tiếng Việt thành thạo, nhờ sự đồng hành và quan tâm của Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán và các hội đoàn cộng đồng.

Ông Khánh Nam bày tỏ thêm: "Chúng tôi tự hào lưu giữ những kỷ niệm khó quên như khi tổ chức các chương trình quảng bá văn hóa hay triển lãm kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức. Các sự kiện thành công rực rỡ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế.

Thành quả ấy không thể thiếu sự sát cánh, động viên kịp thời của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Lá thư trân quý từ Ủy ban, ghi nhận công sức của tập thể Hương Việt, mãi là nguồn khích lệ để chúng tôi tiến bước.

Niềm vui được nhân đôi khi tạp chí Hương Việt được nhận Giấy khen của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao, những phần thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực mà còn là lời hẹn ước: tạp chí Hương Việt sẽ mãi là nhịp cầu nối trái tim người Việt ở Đức với quê hương."

Cũng theo Tổng biên tập tạp chí Hương Việt, công tác với người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là đề tài báo chí mà còn là mạch nguồn cảm hứng và những câu chuyện lay động trái tim về tình yêu quê hương không bao giờ phai nhạt, và hơn cả là hành trình viết mãi về đồng bào, Tổ quốc, về sức mạnh đoàn kết của những người con xa xứ.

Nhìn lại mối quan hệ giữa Nhà nước và kiều bào đã đổi thay sâu sắc, ông Khánh Nam cho rằng mối quan hệ này đã đổi từ một chiều sang tương tác hai chiều, từ bảo vệ đơn thuần sang cùng nhau kiến tạo.

Công tác kiều bào đã trở thành sức mạnh mềm chiến lược, lan tỏa hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hiếu khách, vươn lên mạnh mẽ.

Ông Khánh Nam cũng cho biết trong hành trình mới của đất nước, cộng đồng người Việt ở Đức và khắp năm châu luôn gửi gắm kỳ vọng về việc Đảng và Nhà nước sẽ tăng cường vai trò cầu nối giữa doanh nhân kiều bào và doanh nghiệp trong nước; mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại; đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kiều bào khi về nước gắn bó, cống hiến.

Ngoài ra, kiều bào cũng mong muốn được đẩy mạnh hỗ trợ văn hóa-giáo dục cho thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài nhằm giữ gìn bản sắc, tiếng nói và tâm hồn Việt qua năm tháng.

Kết thúc cuộc trò chuyện, ông Phạm Khánh Nam nhấn mạnh: " Chúng tôi - những người Việt xa quê - xin gửi lời tri ân tới những người làm công tác ngoại giao đã và đang âm thầm xây dựng nhịp cầu hữu nghị giữa các dân tộc. Với niềm tin son sắt vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, chúc cho ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của kiều bào.

Để dù cách nhau nửa vòng Trái Đất, chúng ta vẫn chung nhịp đập trái tim hướng về quê mẹ, cùng cộng đồng viết tiếp trang sử đoàn kết và tự hào để dù ở bất cứ đâu, mỗi người Việt Nam đều mang trong tim hình bóng Tổ quốc - một Việt Nam kiêu hãnh, vươn cao giữa bạn bè năm châu"./.

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Gắn kết kiều bào, lan tỏa sức mạnh đoàn kết 80 năm qua, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã chứng minh rằng đây không chỉ là một phần của ngành Ngoại giao, mà còn là mạch nguồn cảm xúc và trách nhiệm.