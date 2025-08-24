Xã hội

50 thành viên Khối Kiều bào hồi hộp chờ tham gia diễu hành A80

Chiều nay, Khối Kiều bào Việt Nam với 50 thành viên ở 18 quốc gia, vùng lãnh thổ ở khắp nơi trên thế giới đã cùng quy tụ tại buổi tổng hợp luyện lần 2, chuẩn bị cho lễ diễu hành, diễu binh ngày 2/9.

Đoàn kiều bào với 50 thành viên từ khắp thế giới về diễu hành A80 tham gia tổng hợp luyện lần hai, ngày 24/8. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
Đoàn kiều bào với 50 thành viên từ khắp thế giới về diễu hành A80 tham gia tổng hợp luyện lần hai, ngày 24/8. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Trong những ngày này, mỗi người dân Việt Nam đều đang thổn thức hướng về đất nước. Đặc biệt, năm nay, Bộ Ngoại giao tổ chức cho đoàn kiều bào tiêu biểu các nước về dự.

Trong đó, lần đầu tiên, 50 kiều bào ở 18 quốc gia, vùng lãnh thổ đã về Việt Nam, đang tập luyện để tham gia diễu hành dịp lễ diễu binh, diễu hành 2/9.

"Trong 80 năm, đây là lần đầu tiên kiều bào có một khối diễu hành trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9," Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin. Đồng thời Thứ trưởng khẳng định, kiều bào đã đóng góp vật chất, tinh thần, thậm chí xương máu cho công cuộc giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 80 năm qua.

Có mặt trên đường phố chuẩn bị tổng hợp luyện chiều nay, "Khối kiều bào" thể hiện tình cảm gắn bó và trách nhiệm của người con xa quê với Tổ quốc. Các đại biểu bày tỏ niềm tự hào khi được góp mặt trong sự kiện lịch sử trọng đại này.

Chị Phan Thị Trung từ Hoa Kỳ cho biết về Việt Nam 2 tuần chỉ để tham gia diễu hành. Chị đã có chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus:

