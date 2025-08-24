Người dân giữ chỗ từ 3h sáng, trải chiếu dọc vỉa hè chờ xem tổng hợp luyện A80

Để được xem buổi tổng hợp luyện lần 2 lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 diễn ra vào tối 24/8, đông đảo người dân ở nhiều vùng, miền Tổ quốc đã có mặt từ sáng sớm, trải chiếu ngồi dọc các vỉa hè trên nhiều tuyến phố với mong muốn có được một chỗ ngồi đẹp, dễ quan sát.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người đổ về các tuyến phố trung tâm như Quảng trường Ba Đình, Tràng Thi, Hùng Vương… nơi có thể xem được hầu hết các khối diễu binh, diễu hành.

Dù sự kiện diễn ra vào buổi tối nhưng từ 3 giờ sáng, nhiều gia đình đã khoác trên mình áo cờ đỏ sao vàng, mang theo nước uống, ô dù, ghế gấp, đồ ăn… để giữ chỗ hàng tiếng đồng hồ.

Không chỉ đến sớm, họ còn chuẩn bị kỹ lưỡng từ vị trí ngồi, tuyến đường đến khu vực gửi xe, thay phiên nhau giữ chỗ. Những đôi dép, chiếc ghế... trở thành vật đánh dấu “lãnh thổ” xếp ngay ngắn trên vỉa hè.

Không khí rộn ràng, háo hức hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Tuy thời tiết lúc nắng rát, lúc mưa to xối xả, nhưng người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Người dân sử dụng những chiếc ô in hình cờ đỏ sao vàng để che mưa trong lúc chờ đợi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Sau khi được theo dõi màn hợp luyện máy bay đẹp mắt, nhiều người dân càng háo hức mong chờ và quyết tâm giữ chỗ chờ đến tối để được tận mắt xem buổi tổng hợp luyện lần thứ hai này.

Đến khoảng 11 giờ, nhiều vị trí đẹp như ngã 4 Nguyễn Thái Học-Hùng Vương, Liễu Giai-Kim Mã đã chật kín người. Dây rào và hàng rào sắt được bố trí để đảm bảo trật tự, tránh tình trạng chen lấn xô đẩy.

Anh Hoàng Hải Minh (sinh năm 1984, ở phường Long Biên, Hà Nội) hồ hởi kể: “6 giờ sáng tôi đã có mặt nhưng khá bất ngờ vì hàng đầu trên tuyến đường Nguyễn Thái Học đã kín chỗ, mọi người tập trung ngồi ăn sáng, vui đùa cùng nhau. Không khí vô cùng náo nhiệt nên tôi phải nhanh chóng vào giữ cho mình một vị trí tốt."

Trong dòng người đông đúc, chị Nguyễn Thị Lan Hoa (ở tỉnh Đồng Nai) cùng gia đình đã vượt hơn 1.000km xuống xe khách lúc 3 giờ và nhanh chóng tới thẳng Quảng trường Ba Đình. Tuy chặng đường xa khá vất vả nhưng cả gia đình đều hào hứng khi nhìn thấy sắc cờ đỏ ngập tràn trên những con phố của Thủ đô.

"Tôi muốn con chứng kiến được dáng vẻ của hòa bình trên mảnh đất Thủ đô tươi đẹp. Hôm nay, dù phải đi đến bao xa, chờ đợi đến bao lâu tôi và gia đình vẫn vui lòng. Được cùng người dân Thủ đô chứng kiến không khí đặc biệt 80 năm mới có một lần, tôi vô cùng xúc động và mong chờ."

Thủ đô Hà Nội những ngày này rực rỡ sắc đỏ cờ hoa, hòa cùng màu trang phục cờ đỏ sao vàng của người dân tạo nên không khí tưng bừng, phấn khởi khắp phố phường.

Người dân tập trung từ sớm tại khu vực ngã tư Hùng Vương-Trần Phú chờ xem màn tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 2. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Người dân Thủ đô hiếu khách, cùng chia sẻ chỗ ngồi, nước uống, đồ ăn với bà con nhân dân từ các tỉnh xa đến, tạo nên điểm nhấn đẹp đẽ, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Dòng người liên tục đổ về ngày một đông đúc, chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Với họ, việc có một vị trí ngồi đẹp để xem được toàn cảnh, được hòa mình vào không khí trong ngày đại lễ lớn của dân tộc là điều không gì sánh bằng.

Thời tiết nắng nóng bất ngờ chuyển dông lớn, người dân nhanh chóng tìm chỗ trú nhưng nhiều người vẫn mặc áo mưa, che ô, quyết tâm giữ vị trí đến khi mưa tạnh. Lực lượng chức năng đã nỗ lực đảm bảo trật tự và hỗ trợ người dân kịp thời trước diễn biến thời tiết bất ngờ.

Có mặt trong đám đông chờ đợi được xem tổng hợp luyện, gia đình chị Trần Hải Yến (ở tỉnh Hưng Yên) có bố là cựu chiến binh nghẹn ngào chia sẻ: “Bố tôi sống và chiến đấu trong mưa bom, bão đạn cùng đồng đội đánh đổi máu xương để giành lấy hòa bình. Tôi tin rằng nếu còn sống ông rất mong con cháu được chứng kiến vẻ đẹp của Thủ đô trong ngày lễ trọng đại của dân tộc. Vì vậy, các cháu đã dậy từ sớm chỉ để chờ được ngắm máy bay, đoàn diễu hành tiến bước vào Quảng trường Ba Đình lịch sử."

Không riêng gì gia đình chị Hải Yến mà tất cả mọi người có mặt tại đây giữa không khí rộn ràng đều mang theo niềm hạnh phúc “80 năm mới có một lần, sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình."

Dù vất vả chờ đợi, dù phải chịu đựng nắng mưa, nhưng tất cả đều hòa chung vào niềm vui của dân tộc, chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành đi trong niềm kiêu hãnh, giữa tiếng hò reo đầy tự hào của nhân dân, của Tổ quốc thân yêu./.

Người dân "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" chờ đợi buổi hợp luyện diễu binh sự kiện A80 Người dân đã tập trung ở rất nhiều tuyến phố tại Hà Nội, với sự chuẩn bị khá đầy đủ chờ đợi buổi tồn hợp luyện diễu binh sự kiện A80 diễn ra trong buổi tối cùng ngày.