Video trực tiếp tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình ngày 24/8

Buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) sẽ diễn ra vào 20 giờ Chủ nhật, ngày 24/8/2025 tại Quảng trường Ba Đình.

Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, cụ thể gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8). Lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Khối khí tài di chuyển về Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng diễu binh, diễu hành Chiều 24/8, khối khí tài quân sự đã di chuyển về khu vực Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2.