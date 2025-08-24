Hà Nội rộn ràng trước giờ tổng hợp luyện diễu binh A80

Không khí Hà Nội rộn ràng, người dân mang ghế ngồi, nước uống, cờ hoa… để lưu lại khoảnh khắc hiếm có trong buổi tổng hợp luyện diễu binh A80 .

20 giờ ngày 24/8, sự kiện tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 mới chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Tuy nhiên từ sáng sớm, người dân đã nô nức đổ ra đường.

Ghi nhận tại địa điểm Nguyễn Thái Học - Hùng Vương lúc 12h trưa cùng ngày của phóng viên báo Điện tử Vietnamplus.

Từ trẻ nhỏ đến người lớn, ai ai cũng thể hiện niềm háo hức mong chờ tận mắt chứng kiến các lực lượng diễu binh hào hùng, oai nghiêm. Người dân mang theo ô dù, bạt, chiếu, nước, đồ ăn để chờ đến tối đoàn diễu binh vì thời tiết Hà Nội đang nắng nóng 40 độ./.