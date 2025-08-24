Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Đội hình máy bay hợp luyện trên bầu trời Thủ đô, sẵn sàng cho A80

Sáng 24/8, đội hình máy bay tiến hành hợp luyện trên bầu trời Thủ đô nhằm chuẩn bị cho màn bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Theo dõi VietnamPlus

Sáng 24/8, đội hình máy bay của Không quân Nhân dân Việt Nam tiến hành hợp luyện trên bầu trời Thủ đô Hà Nội nhằm chuẩn bị cho màn bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

(Nguồn video: QPVN)

(Vietnam+)
#Đội hình máy bay #A80 #Hợp luyện #Quốc khánh #Cách mạng tháng Tám #Diễu binh #Diễu hành TP. Hà Nội