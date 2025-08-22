Màn biểu diễn tuyệt đối điện ảnh của khối Phòng không-Không quân hướng đến A80

Khối Phòng không-Không quân bay huấn luyện đội hình A80, chuẩn bị cho sơ duyệt, tổng duyệt và bay chính thức trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.