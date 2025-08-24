Cẩm nang chơi đêm cho “khối du khách” ghé Thủ đô dịp A80

Ngày đi đón A80, tối đi khám phá di tích, văn hóa Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Những ngày này, đông đảo du khách kéo đến Hà Nội đón lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trong thời gian chờ lễ diễu binh diễu hành A80, người dân có thể vừa trải nghiệm Thủ đô huyền ảo, lung linh khi màn đêm buông xuống.

Báo Điện tử VietnamPlus gợi ý các trải nghiệm nổi bật nhất, gồm cả các điểm đi chơi cho quý độc giả sắp xếp, lên lộ trình.

1. Trải nghiệm: Xem Lễ hạ cờ ở Lăng Bác

Hạ cờ là nghi lễ cấp Quốc gia, được tổ chức trang trọng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thời gian: 21 giờ.

Địa điểm: Số 1 Hùng Vương, phường Ba Đình.

Trải nghiệm mang đến cảm giác trang nghiêm và chân thực những ngày tháng Tám, tháng Chín lịch sử như năm nay. Lưu ý tại khu vực quảng trường không cho phép dừng đỗ xe.

Du khách di chuyển bằng phương tiện cá nhân tham khảo danh sách điểm gửi xe trên ứng dụng "A80" được thiết kế riêng cho đại lễ.

2. Tham quan: Tour đêm văn hóa

Tại Thủ đô hiện đang có 6 tour đêm văn hóa, trong đó nổi bật tại Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Văn học Việt Nam và Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Nhà tù Hỏa Lò: Tour “Đêm Thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa”

Không gian trang nghiêm tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thời gian: 19 giờ đến 21 giờ. Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần.

Địa chỉ: Số 1 Hỏa Lò, phường Cửa Nam.

Nội dung: Khám phá lịch sử giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, thông qua qua câu chuyện lịch sử, hiện vật và diễn hoạt cảnh.

Giá vé: 399.000 - 499.000 đồng tùy chương trình

Hoàng thành Thăng Long: Tour “Giải mã Hoàng Thành”

Tái hiện các tiết mục múa cung đình trong không gian Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: Vietnam+)

Thời gian: 19 giờ đến 20 giờ 30. Thứ Sáu và Thứ Bảy hàng tuần.

Địa chỉ: 19C Hoàng Diệu, phường Ba Đình.

Nội dung: Khám phá lịch sử cung đình phong kiến Việt Nam 5 triều đại qua khu khảo cổ, khu di tích, thuyết minh, xem trình diễn và chơi trò chơi giải đố.

Giá vé: 300.000 đồng/người lớn, 150.000 đồng/trẻ em từ 5-11 tuổi

Bảo tàng Văn học: Tour “Chữ Tâm chữ Tài”

Một hoạt cảnh tái hiện truyện Chí Phèo, Thị Nở trong truyện của cố nhà văn Nam Cao. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN)

Thời gian: 18 giờ đến 19 giờ 30 hoặc 19 giờ đến 20 giờ 30. Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần.

Địa chỉ: 275 Âu Cơ, phường Tây Hồ.

Nội dung: Khám phá dòng chảy văn học Việt qua mỗi thời kỳ thông qua thuyết minh, diễn hoạt cảnh và trải nghiệm thực tế.

Giá vé: 100.000 - 200.000 đồng

Văn Miếu-Quốc Tử Giám: Tour “Tinh hoa đạo học”

Trải nghiệm học chữ thầy đồ trong tour đêm ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thời gian: Từ 18 giờ 30. Thứ Tư, thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần.

Địa chỉ: 58 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu.

Nội dung: 18 điểm dừng và trải nghiệm ngay trong không gian di tích, nghe thuyết minh, khám phá câu chuyện về tinh thần hiếu học và coi trọng giáo dục của người Việt Nam, trải nghiệm thực tế ảo, xem trình diễn 3D mapping và biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật…

Giá vé: 199.000 đồng.

Lưu ý chung:

Du khách có thể tham khảo tour đêm tại Đền Quán Thánh “Tiếng chuông Trấn Vũ” hay Đền Ngọc Sơn “Ngọc Sơn - Đêm huyền bí” (268.000 đồng/người). Du khách nên gọi số hotline để đặt vé trước. Một số tour có giới hạn độ tuổi như tour Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long...

3. Trải nghiệm: Ngắm Hà Nội về đêm

Du khách có thể lựa chọn 4 phương tiện gồm xe buýt 2 tầng, tuyến xe điện Đồng Xuân, tour xe đạp và tàu hỏa chuyên biệt. Cụ thể:

Tham quan trung tâm Hà Nội từ xe buýt 2 tầng

Khám phá Hà Nội buổi đêm từ trên cao - một góc nhìn mới mẻ, thú vị và thư giãn. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Thời gian: Bắt đầu lúc 19 giờ và 20 giờ. Thứ Sáu, Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

Điểm xuất phát: Nhà hát lớn hoặc Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nội dung: Lộ trình đi qua 25 tuyến phố với 13 điểm dừng, nghe thuyết trình và tiếp cận các điểm tham quan đặc sắc của Hà Nội như Nhà thờ lớn, Cột cờ Hà Nội, Lăng Bác, Nhà tù Hỏa Lò…

Giá vé: 155.000 đồng.

Tham quan “phố Hàng” trên xe điện Đồng Xuân

Tuyến xe điện phục vụ cả ba buổi sáng, chiều và tối, tùy theo kế hoạch riêng của du khách. (Ảnh: Vân Chi/TTXVN)

Thời gian: 3 buổi trong ngày.

Điểm xuất phát:

Nội dung: Tham quan 28 tuyến phố thương mại, 13 phố nghề, 22 đình, 9 đền, 3 chùa và 8 di tích lịch sử quanh hồ Hoàn Kiếm và chợ Đồng Xuân.

Giá vé: 245.000 - 360.000 đồng/7 người (1 xe); vé lẻ 35.000 đồng/người.

Tham quan Hà Nội trên tàu hỏa: Hà Nội 5 cửa ô

Tàu 5 cửa ô với nội thất mới mẻ, hiện đại, giúp du khách có trải nghiệm thoải mái, tiện nghi khi ngắm phố phường Hà Nội đêm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thời gian: Từ 20 giờ 30.

Điểm xuất phát: Ga Hà Nội.

Nội dung: Từ ga Hà Nội qua Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn rồi quay lại Thủ đô; ngắm nhịp sống về đêm trong không gian tiện nghi, hiện đại của đoàn tàu 2 tầng.

Giá vé: Liên hệ hotline.

Tham quan Hà Nội trên xe đạp: Đêm Thăng Long-Hà Nội

Vừa đạp xe vừa tham quan là lựa chọn phù hợp hài hòa giữa tâm và thân. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Thời gian: 19 giờ 30 tối Thứ Bảy và Chủ Nhật. Thời lượng 120 phút.

Điểm xuất phát: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hoặc Hoàng thành Thăng Long.

Nội dung: Đạp xe và dừng chân, khám phá tại các điểm du lịch như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Hoàng thành, Lăng Bác, Đền Quán Thánh, phù điêu John McCain ở hồ Trúc Bạch…

Giá vé: 259.000 đồng/người.

4. Phương tiện đi lại

Du khách cân nhắc khi chọn phương tiện di chuyên trong dịp lễ. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Du khách có thể tự thuê phương tiện cá nhân hoặc chọn di chuyển phương tiện công cộng. Trong đó các tuyến xe buýt và tàu điện trên cao Cát Linh-Hà Đông sẽ được miễn phí tiền vé. Tham khảo thêm tại đây.

