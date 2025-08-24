Trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện A80: Chuẩn bị chu đáo hậu cần, kỹ thuật

Sáng 24/8, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Phó trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho việc thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, hướng dẫn của các cục chuyên ngành về thực hiện công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ A80 cũng như trong buổi tổng hợp luyện.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, lực lượng làm công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đã khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các nội dung được triển khai thực hiện khá tốt.

Trong buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình vào tối 21/8, các đơn vị đã tổ chức cho bộ đội ăn uống theo đúng tiêu chuẩn, chế độ. Chất lượng bữa chính buổi chiều từ 16h-17h30 tại các vị trí tập kết cơ bản phù hợp với điều kiện cơ động dã ngoại, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các điểm bảo đảm nước uống trong khu vực Quảng trường, Công viên Bách thảo được tổ chức tốt. Quân trang của các khối cơ bản bảo đảm đủ.

Công tác bảo đảm quân y được tổ chức chặt chẽ; tổ chức 12 trạm quân y có đủ trang bị, thuốc, vật tư y tế, trong đó có 2 trung tâm cấp cứu, điều trị và hồi sức, 4 lều cấp cứu triển khai tại Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; 8 trạm cấp cứu triển khai tại 8 vị trí đảm bảo quân y diễu binh, diễu hành đường phố và khu vực tập kết sẵn sàng triển khai phân loại, cấp cứu, điều trị và vận chuyển trong tình huống cấp cứu hàng loạt.

Trong quá trình cơ động trên đường và cơ động xe pháo quân sự về vị trí tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng, Trường đua F1 đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Công tác cơ động khối xe pháo quân sự từ các vị trí tập kết xe đến khu vực Quảng trường Ba Đình được bảo đảm xăng dầu đủ, kịp thời, an toàn tuyệt đối.

Hàng trăm xe ôtô các loại được bảo đảm để phục vụ buổi tổng hợp luyện. 100% xe pháo quân sự được dán logo quân binh chủng để tham gia diễu binh, diễu hành; đã thành lập 9 tổ bảo đảm kỹ thuật của 2 chuyên ngành (xe máy và tăng thiết giáp).

Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho việc thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đã tổ chức bảo đảm đủ điện, nước, cơ bản bảo đảm đủ nhà vệ sinh cho các lực lượng tham gia tổng hợp luyện. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội triển khai lắp đặt được 598/612 nhà vệ sinh đơn và 11 nhà vệ sinh dã chiến bảo đảm mỹ quan, chất lượng tốt.

Tối 24/8, các lực lượng tham gia nhiệm vụ A80 sẽ tiến hành tổng hợp luyện lần thứ hai tại Quảng trường Ba Đình.

Để chuẩn bị tốt nhất cho buổi tổng hợp luyện thứ hai cũng như cho các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức cho bộ đội ăn uống đúng theo chế độ, tiêu chuẩn quy định, bảo đảm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng buổi (thời gian, địa điểm tập kết, thời tiết...), bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm; vệ sinh sạch sẽ khu vực, để đồ thừa, rác thải đúng nơi quy định; tổ chức lực lượng phục vụ và chia thành nhiều điểm bảo đảm nước uống, nhất là các điểm cấp nước trên các tuyến đường.

Đồng thời, các đơn vị kiểm tra, hướng dẫn bộ đội mang, mặc trang phục đúng quy định, nhất là lễ phục, quản lý, sử dụng đúng cách, chặt chẽ không để hư hỏng hoặc mất mát.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn lưu ý lực lượng quân y nói chung và quân y các đơn vị nói riêng cần thường xuyên kiểm tra, nắm tính hình sức khỏe của bộ đội; đặc biệt chú ý sức khỏe lực lượng lái xe của các khối. Các tổ quân y trực đúng vị trí, phải luôn sẵn sàng xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh.

Về tình trạng kỹ thuật của vũ khí trang bị, phương tiện, khí tài..., các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra cả trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ; tuyệt đối không được chủ quan, tránh để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng bảo đảm kỹ thuật phải trực đúng vị trí quy định, nhất là tại Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cơ động xử trí kịp thời các tình huống.

Các đơn vị khối xe, pháo quân sự chú ý thực hiện thống nhất quy định về bật đèn xi nhan đi thẳng và đèn kích thước khi tham gia thực hiện nhiệm vụ; sau khi hoàn thành nhiệm vụ về vị trí tập kết tổ chức chằng buộc, canh gác chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, có các biện pháp phòng, chống cháy nổ, phòng, chống chuột cắn dây điện của xe pháo, phương tiện, khí tài... để bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất./.

Hà Nội được tăng cường hơn 600 cảnh sát giao thông phục vụ A80 655 cán bộ, chiến sỹ cùng 64 phương tiện Cảnh sát Giao thông được Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an tăng cường cho thành phố Hà Nội để phục vụ cho đại lễ A80.