Hà Nội được tăng cường hơn 600 cảnh sát giao thông phục vụ A80

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 655 cán bộ, chiến sỹ và gần 100 phương tiện Cảnh sát Giao thông từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an.

Lực lượng này sẽ phối hợp chặt chẽ, thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông và bảo vệ an ninh cho sự kiện trọng đại.

Sáng 23/8, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tiếp nhận 655 cán bộ, chiến sỹ cùng 64 phương tiện Cảnh sát Giao thông được Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an tăng cường phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Lực lượng tăng cường gồm những cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông ưu tú, có kinh nghiệm trong công tác dẫn đoàn, điều tiết, chỉ huy giao thông cùng gần 100 phương tiện chuyên dụng, như ôtô Toyota Camry, môtô phân khối lớn, Honda Gold Wing... đã được bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm an toàn, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, khẳng định lực lượng Cảnh sát Giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ kỷ niệm.

Bên cạnh nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, Cảnh sát Giao thông còn trực tiếp thực hiện dẫn đoàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn đại biểu trong nước, quốc tế và tham gia vào các khối diễu binh, diễu hành.

Đại tá Phạm Quang Huy yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, xử lý linh hoạt mọi tình huống, góp phần để Lễ kỷ niệm diễn ra trang nghiêm, an toàn, thành công tốt đẹp.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội thay mặt Công an Thành phố tiếp nhận lực lượng và phương tiện, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Cục Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương.

Đại tá Trần Đình Nghĩa khẳng định Phòng Cảnh sát Giao thông đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, từng cán bộ, chiến sĩ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, bảo đảm lực lượng luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng nhấn mạnh toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông Thủ đô và lực lượng tăng cường sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối trật tự, an toàn giao thông, an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm.

Ngay sau lễ tiếp nhận, các cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông và phương tiện được tăng cường đã được hướng dẫn về các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thực hiện nhiệm vụ ngay từ hôm nay đến hết ngày 3/9./.

Phân luồng giao thông phục vụ A80, hạn chế phương tiện đi về hướng Hà Nội Cảnh sát Giao thông phân luồng hạn chế phương tiện về Hà Nội từ 21/8 đến 2/9 để phục vụ lễ kỷ niệm và diễu binh, đảm bảo an toàn cho các sự kiện lớn.