Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Gắn kết kiều bào, lan tỏa sức mạnh đoàn kết

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2025) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-CHLB Đức, với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đây không chỉ là những cột mốc lịch sử, mà còn là mạch cảm xúc nối dài qua nhiều thế hệ xa quê.

80 năm, trải qua những nỗ lực không ngừng nghỉ, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, ngành ngoại giao nói chung và công tác người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng không chỉ góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị giữa các nước, mà còn góp phần làm nên thành công của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, phóng viên TTXVN tại Đức đã có cuộc nói chuyện với ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Nam chia sẻ: “Tám thập kỷ qua, cùng những biến thiên của lịch sử dân tộc, công tác NVNONN đã trưởng thành vượt bậc. Từ những năm tháng gian khó, thiếu thốn trăm bề, khi nhiệm vụ lớn nhất là bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con xa xứ, đến hôm nay, công tác này đã trở thành một trụ cột vững vàng trong chính sách đối ngoại toàn dân của Đảng và Nhà nước.”

Tại Đức, nơi có hơn 200.000 người Việt Nam sinh sống, lao động và học tập, những chính sách đổi mới về quốc tịch, nhà đất, đầu tư, hồi hương… không còn là những văn bản, thủ tục nằm chờ, mà là nhịp cầu yêu thương nối kiều bào với Tổ quốc. Chúng đã xóa đi những khoảng cách, gỡ bỏ rào cản, mở ra cánh cửa rộng lớn để mỗi người Việt xa quê được sống trọn vẹn với hai tiếng “đồng bào.”

Song song đó, những chương trình hỗ trợ văn hóa, giáo dục cũng thắp sáng niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào. Tại CHLB Đức, các trung tâm văn hóa Việt và lớp học tiếng Việt được duy trì, mở rộng, gieo hạt giống tiếng mẹ đẻ trong tâm hồn Việt trẻ. Thế hệ sinh ra và lớn lên ở Đức vẫn nói tiếng Việt thành thạo, điều đó có được là nhờ sự đồng hành tận tâm của Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, các hội đoàn cộng đồng.”

Ông Phạm Huy Phương (áo vest đen) - Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tặng giấy khen Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt Phạm Khánh Nam vì những đóng góp cho cộng đồng người Việt tại Đức. (Ảnh: Phương Hoa/Vietnam+)

Ông Nam bày tỏ: “Chúng tôi tự hào lưu giữ những kỷ niệm không thể phai, như khi tổ chức các chương trình quảng bá văn hóa hay Triển lãm kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức. Các sự kiện thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế - thành quả ấy không thể thiếu sự sát cánh, động viên kịp thời của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Lá thư trân quý từ Ủy ban, ghi nhận công sức của tập thể Hương Việt, mãi là nguồn khích lệ để chúng tôi tiến bước. Niềm vui được nhân đôi khi Tạp chí Hương Việt nhận được Giấy khen của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao - là những phần thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực, mà còn là lời hẹn ước: Tạp chí Hương Việt sẽ mãi là nhịp cầu nối trái tim người Việt ở Đức với quê hương.”

Với Hương Việt, công tác người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là đề tài báo chí, mà là mạch nguồn cảm hứng, là những câu chuyện lay động trái tim, câu chuyện về tình quê hương không bao giờ phai nhạt và hơn cả là hành trình “viết mãi” về đồng bào, Tổ quốc, về sức mạnh đoàn kết của những người con xa xứ.

Nhìn lại, mối quan hệ giữa Nhà nước và kiều bào đã đổi thay sâu sắc: từ một chiều sang tương tác hai chiều, từ bảo vệ đơn thuần sang cùng nhau kiến tạo. Ngoại giao kiều bào đã trở thành một sức mạnh mềm chiến lược, lan tỏa hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hiếu khách, vươn lên mạnh mẽ.

Trong hành trình mới của đất nước, cộng đồng người Việt ở Đức và khắp năm châu gửi gắm kỳ vọng: Tăng cường vai trò cầu nối giữa doanh nhân kiều bào và doanh nghiệp trong nước, mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại; Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kiều bào khi về nước gắn bó, cống hiến; Đẩy mạnh hỗ trợ văn hóa-giáo dục cho thế hệ trẻ kiều bào, giữ gìn bản sắc, tiếng nói và tâm hồn Việt qua năm tháng.

80 năm qua, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã chứng minh rằng đây không chỉ là một phần của ngành Ngoại giao, mà còn là mạch nguồn cảm xúc và trách nhiệm.

Chúng tôi - những người con Việt xa quê - xin gửi lời tri ân tới những người làm công tác ngoại giao, đã và đang âm thầm xây dựng nhịp cầu hữu nghị giữa các dân tộc. Với niềm tin son sắt vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, chúc cho ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của kiều bào. Để dù cách nhau nửa vòng trái đất, chúng ta vẫn chung nhịp đập trái tim hướng về quê mẹ.

Cùng cộng đồng viết tiếp trang sử đoàn kết và tự hào, để dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người Việt đều mang trong tim hình bóng Tổ quốc - một Việt Nam kiêu hãnh, vươn cao giữa bạn bè năm châu./.

Chuyện về những "người chép sử" cộng đồng tại Đức Những nhà báo "không thẻ" không quản ngại khó khăn, vất vả đi đến mọi nơi, tham dự mọi sự kiện của các hội đoàn để đưa tin, giúp lan toả thông tin tích cực trong cộng đồng người Việt.