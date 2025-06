Quan hệ Việt Nam-Đức tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện

Ngày 25/6, Hội Đức-Việt (DVG) và trường Đại học Kinh tế và Quản trị (FOM) của Đức đã phối hợp tổ chức hội thảo “Đổi mới và hợp tác: Tương lai của quan hệ Đức-Việt.”

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, thu hút nhiều đại diện từ giới chính trị, kinh tế, học thuật và xã hội dân sự của hai bên. Đoàn Việt Nam do Tiến sỹ Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt-Đức, làm trưởng đoàn.



Theo phóng viên TTXVN tại Đức, những đóng góp tại hội thảo liên quan đến các chủ đề lớn như giáo dục, đổi mới, phát triển bền vững, kinh doanh và hợp tác liên văn hóa đã vẽ nên bức tranh đa diện về quan hệ song phương.

Phát biểu của giới chuyên gia, học thuật không chỉ khẳng định sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước mà còn phản ánh động lực của mối quan hệ đã vượt xa lợi ích kinh tế và dựa trên sự tin tưởng, các giá trị chung cũng như sự tôn trọng lẫn nhau.



Phát biểu chào mừng sự kiện, Giáo sư-Tiến sỹ Manuela Zipperling của trường Đại học FOM và Chủ tịch Hội Đức-Việt Rolf Schulze đã điểm lại những thành tựu phát triển trong mối quan hệ Việt Nam-Đức, đặc biệt trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với trọng tâm là Hội thảo chuyên đề “Đổi mới và hợp tác: Tương lai của quan hệ Đức-Việt” diễn ra ngày 25/6 và cuộc gặp mặt với những đại diện thành đạt của thế hệ người Việt thứ 2 tại Đức vào tháng 9 tới ở Hamburg, bên cạnh các sự kiện khác.



Thu hút sự chú ý nhất tại hội thảo là bộ phim: “Phép màu kinh tế Việt Nam” của Tiến sỹ Rainer Zitelmann, người đã nghiên cứu về kinh tế Việt Nam trong suốt thập kỷ qua.

Bộ phim tài liệu dài 30 phút kể về câu chuyện kinh tế Việt Nam từ một quốc gia nghèo nhất thế giới nhờ tiến hành công cuộc Đổi mới 1986 đã kéo giảm tỷ lệ người nghèo từ 80% trong những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước xuống còn 3% và hiện là nền kinh tế lớn thứ 33 trên thế giới.



Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam là một trong những quốc gia mới nổi năng động nhất thế giới, mang đến vô số cơ hội cho những người chăm chỉ và các doanh nhân. Ngoài bộ phim, trong cuốn sách xuất bản năm 2023 mang tựa đề “Các quốc gia thoát khỏi nghèo đói như thế nào,” Tiến sỹ Zitelmann đã tập trung vào Việt Nam như một hình mẫu cho sự phát triển và trở nên giàu có.

Đánh giá về mối quan hệ Việt Nam-Đức, Tiến sỹ Zitelmann cho rằng Đức muốn đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế và Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong đó.



Lý giải về sự phát triển thần kỳ của kinh tế Việt Nam trong hơn 30 năm qua, Tiến sỹ luật Oliver Massmann cho rằng Việt Nam đã tham gia và đang đàm phán 17 hiệp định thương mại tự do, đồng thời có mức độ hội nhập quốc tế cao nhất, trong khi tiếp cận thị trường và tự do hóa thị trường là những yếu tố thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh. Nếu so sánh tất cả các hiệp định thương mại tự do của các quốc gia khác, Việt Nam đang đứng đầu.



Một lý do nữa là Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực để gia nhập các tổ chức quốc tế, điển hình như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)... Ông Massmann dự báo với tốc độ phát triển như hiện nay, cùng lợi thế đang có thế hệ trẻ năng động, cần cù, chịu khó, mục tiêu của Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2045 là có thể đạt được.



Thảo luận về đào tạo và giáo dục thường xuyên, đa số đại biểu tham dự đều nhấn mạnh đến sự cần cù, chịu khó của sinh viên và thực tập sinh Việt Nam, khẳng định hệ thống đào tạo kép tại Việt Nam cần được mở rộng hơn nữa.

Cũng tại diễn đàn này, hai bên cũng đã trao đổi về nguyện vọng chung trong việc tăng cường phát triển ngôn ngữ tiếng Việt tại Đức, coi đây là “đòn bẩy” để khuyến khích các cơ sở đào tạo đại học mở lại Khoa tiếng Việt trong một số trường đại học của Đức ở Berlin, Frankfurt hay Passau. Đặc biệt, ý tưởng của Chủ tịch Hội Đức-Việt Rolf Schulze về việc thành lập Khoa nghiên cứu Việt Nam tại một trường đại học của Đức đã nhận được sự đồng tình lớn.



Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh đã cảm ơn Hội Đức- Việt và FOM cũng như các đơn vị đồng hành đã tổ chức hội thảo chuyên đề về Việt Nam, một diễn đàn để giới học giả, kinh tế, giáo dục, xã hội cùng nhìn lại chặng đường phát triển và đề ra phương hướng cho tương lai của mối quan Việt Nam-Đức.

Đại sứ đặc biệt cảm ơn những đối tác, tổ chức đã thực sự đóng góp và làm cầu nối cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, cho rằng sự có mặt của các đại biểu tại hội thảo là minh chứng cho thấy sự kiện này thành công trên mức mong đợi.



Gần đây, Chính phủ mới ở Đức đã đưa ra chính sách đối ngoại có nhiều thay đổi. Việt Nam cũng đang hướng tới việc tổ chức Đại hội Đảng trong vài tháng tới. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị và xung đột đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, khiến cục diện khu vực và thế giới cũng có nhiều thay đổi.

Trong bối cảnh đó, quan hệ Việt Nam-Đức dựa trên nền tảng đối tác chiến lược tiếp tục được mở rộng toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.



Về phương hướng hợp tác thiết thực và hiệu quả hơn giữa hai nước trong thời gian tới, Tiến sỹ Nguyễn Toàn Thắng cho rằng trong thế giới đầy biến động như hiện nay với các cuộc chiến tranh, xung đột, khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, quan hệ Việt Nam -Đức nói riêng và Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nói chung càng trở nên thiết yếu đối với cả hai phía.

Việt Nam là nước đang phát triển rất tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, nhu cầu mở rộng thương mại, thu hút đầu tư và công nghệ tiên tiến rất lớn. Với những lĩnh vực hợp tác đã và đang triển khai, Việt Nam đang hướng tới tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ông Nguyễn Toàn Thắng nhận định với sự nỗ lực của cả hai bên trong việc vượt qua những khó khăn và trở ngại, quan hệ Việt Nam-Đức cũng như Việt Nam-EU sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả, sự gắn bó giữa hai bên ngày càng chặt chẽ./.

Làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Đức Bộ trưởng Ngoại giao Johann Wadephul nhấn mạnh Chính phủ và các doanh nghiệp Đức sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực Việt Nam quan tâm, dành ưu tiên cao, trong đó có chuyển đổi năng lượng.