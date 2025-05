Giải golf hữu nghị giúp củng cố quan hệ giữa người Việt và những người bạn Đức

Ngày 11/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức Giải Golf hữu nghị Việt-Đức lần thứ tám.

Đây không chỉ là sự kiện thường niên nhằm củng cố quan hệ hữu nghị giữa cộng đồng người Việt Nam và những người bạn Đức, mà còn là hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức.

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của hơn 100 golf thủ, trong đó có các thành viên đến từ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, một số đại diện ngoại giao đoàn như Đại sứ Lào Mayboua Xayavong; đại diện Đại sứ quán Nhật Bản, một số bạn bè Đức, cùng nhiều nhà tài trợ là các doanh nghiệp và đông đảo người Việt từ các câu lạc bộ golf trên khắp nước Đức.

Golf thủ Trịnh Văn Ngân (Leipzig) phát bóng khai mạc Giải Golf Hữu nghị Việt-Đức. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh bày tỏ vui mừng được tổ chức giải, thu hút nhiều thành phần tham gia.

Theo Đại sứ Vũ Quang Minh, đây là giải golf thường niên, nhưng năm nay là năm rất đặc biệt, với các ngày kỷ niệm lớn như 50 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức, 80 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai và chiến thắng chống chủ nghĩa phátxít.

Một điều đặc biệt nữa là giải golf năm nay diễn ra đúng dịp lễ “Ngày của Mẹ," nên sự hiện diện của các golf thủ nữ cũng đông hơn.

Đại sứ Vũ Quang Minh gửi lời chúc tới tất cả các golf thủ nữ cũng như các bà mẹ luôn tỏa sáng, chúc giải đấu thành công, với tinh thần thể thao cao thượng.

Sau khoảng 5 giờ tranh tài qua 18 hố tại sân golf Kallin, thành phố Nauen, bang Brandenburg, giải Nhất, đồng thời là người phát bóng xa nhất (Longest driver) được trao cho golf thủ Đức Sebastian Pietz, đến từ Berlin.

Golf thủ Đức Sebastian Pietz (thứ hai, từ trái sang) giành cúp Giải Golf hữu nghị Việt-Đức. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Giải đánh bóng gần cờ nhất (Nearest to the pin) thuộc về golf thủ Trịnh Văn Ngân, đến từ Leipzig. Nhất bảng A thuộc về bác sỹ Nguyễn Thanh Phương (Halle); Nhất bảng B thuộc về anh Nguyễn Văn Hưởng (Berlin); Nhất bảng C thuộc về đại diện Đại sứ quán Nhật Bản Satoshi Suzuki./.

