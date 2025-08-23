Những năm tháng hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đức

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam Việt Nam (2/9/2045-2/9/2025), sáng 22/8, Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức buổi dã ngoại sinh hoạt chuyên đề “Hồ Chí Minh với nước Đức và tình cảm của nhân dân Đức đối với Người.”

Tham dự buổi sinh hoạt có Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cùng toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và các cơ quan bên cạnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, một trong những hoạt động chính của buổi sinh hoạt là thắp hương bàn thờ Bác và nghe nói chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Người.

Sau khi Đại sứ Nguyễn Đắc Thành giới thiệu và điểm lại một số dấu mốc, khẳng định tầm vóc quốc tế của sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh và vị thế đặc biệt của Người trong tâm thức nhân loại, chị Trịnh Bích Dung, thuộc chi bộ phu nhân, phu quân Đại sứ quán Việt Nam, nguyên là Trưởng Khoa lý luận Chính trị trường Cán bộ quản lý Giao thông Vận tải (nay là Học viện chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng) đã nêu bật ý nghĩa trong cuộc đời làm Cách mạng của Người, trong đó có thời gian hoạt động tại Đức.

Với 30 năm hoạt động quốc tế và 24 năm giữ trọng trách là nguyên thủ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bôn ba nhiều nơi trên thế giới. Dù không hoạt động lâu như ở Pháp hay Hồng Kông (Trung Quốc), nhưng hoạt động của Người tại Đức vẫn đóng một vai trò đặc biệt trong sự nghiệp Cách mạng của Người.

Không phải nhiều người biết rằng những năm đầu của thế kỷ XX, Người đã từng đến nước Đức để hoạt động cách mạng bí mật. Lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc đặt chân lên nước Đức là năm 1919, với cảm nhận đầu tiên về đất nước, con người là “Nhân dân Đức siêng năng, thân mật, quả cảm, làm việc có kế hoạch.”

Quan hệ đầu tiên có tính chất lịch sử của Bác là với bà Clara Zetkin (một trong những nhân vật tiêu biểu nhất của phong trào Cách mạng Đức) tại Đại hội lần thứ XVIII của Section française de l'Internationale ouvriére (S.F.I.O) diễn ra từ ngày 25 đến 30/12/1920 tại Tours. Clara Zetkin tham gia Đại hội trên với tư cách là Đại diện của Quốc tế Cộng sản (Komintern) do Lênin thành lập năm 1919 và bà rất có ấn tượng về Bác khi đó cũng tham gia Đại hội này và trở thành một trong những người sáng lập của Đảng Cộng sản Pháp sau này.

Nhưng có lẽ quan trọng và có ý nghĩa nhất sau này là mối quan hệ giữa Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh với Wilhelm Pieck, Chủ tịch đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Đức. Năm 1923, trong khoảng thời gian sau ngày 25 và trước ngày 30/6/1923, nhờ sự giúp đỡ của Cơ quan đại diện Cộng hòa XHCN Xô-viết Liên bang Nga tại Berlin, Nguyễn Ái Quốc đã lên tàu Karl Liebneck của Liên Xô khởi hành từ cảng Hamburg đi Peterburg.

Lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc đặt chân lên nước Nga - Quê hương của Lê-nin vĩ đại và một hành trình cách mạng mới đã mở ra với Người. Sau đó, vào năm 1927/1928 Nguyễn Ái Quốc lại đến Đức một lần nữa. Nguyễn Ái Quốc được Quốc tế Cộng sản cử đi Pháp công tác.

Sau khi mật thám Pháp phát hiện sự có mặt của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp, Người đã quyết định thay đổi hành trình, bí mật quay trở lại Đức, khoảng trung tuần tháng 12 và trước ngày 16/12/1927. Trong thời gian tại Đức Người đã làm việc nhiều tháng cho Tạp chí Thư tín quốc tế, với bút danh WANG.

Người đã viết nhiều bài cho ấn phẩm tiếng Pháp và tiếng Đức của Tạp chí này, chủ yếu về tình cảnh của người dân, nhất là nông dân ở châu Á và về các vấn đề của chính sách thuộc địa.

Cũng tại Berlin với bút danh WANG Nguyễn Ái Quốc đã viết bài “Phong trào công nhân và nông dân Ấn Độ” đăng trên Tạp chí Thư tín quốc tế xuất bản bằng tiếng Đức tại Áo.

Theo bài viết “Hồ Chí Minh và nước Đức” thì có thể trong thời gian hoạt động tại Đức lần này, Nguyễn Ái Quốc còn viết bài cho các báo và tạp chí của Đức và đi dự các cuộc họp chính trị do Đảng Cộng sản Đức và các tổ chức tiến bộ tổ chức tại các thành phố khác ngoài Berlin... Nếu như những năm 20 của thế kỷ XX Nguyễn Ái Quốc phải thay tên đổi họ và bí mật đến Đức, thì năm 1957 Người đã đến Cộng hòa Dân chủ Đức trong một tư thế và hoàn cảnh hoàn toàn khác: Người dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đi thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Đức với tư cách là Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước và đã được đón tiếp rất nồng nhiệt với nghi thức cao nhất.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 25/7 đến 01/8/1957, trong khuôn khổ chuyến đi thăm hữu nghị các nước Xã hội Chủ nghĩa (XHCN) anh em để cảm ơn Lãnh đạo và nhân dân các nước đã hết lòng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; xây dựng miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây đã tiến hành rất nhiều biện pháp để tôn vinh Người.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80, 90... ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bạn đã đặt tên Hồ Chí Minh cho một số trường học tại Berlin và các tỉnh của Đức... Ngoài ra Cộng hòa Dân chủ Đức còn phát hành tem bưu chính chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh (1980), một số áp phích (tranh cổ động) với nội dung tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Một số nhà báo, nhà văn đã từng công tác tại Việt Nam cũng viết sách về Hồ Chí Minh, chủ yếu là sách tiểu sử Người, gần đây nhất là cuốn Hồ Chí Minh - Một biên niên sử của tác giả Hellmut Kapfenberger, đã được dịch ra tiếng Việt. Các tác giả đều ca ngợi và đánh giá rất cao thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý là bộ sưu tập các bài báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm tư liệu của Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức có trên 100 bài, hay toàn bộ các bài báo (trung ương và địa phương) về cuộc đi thăm Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1957 lưu trữ tại Cục lưu trữ Liên bang đã được sưu tầm đầy đủ. Cũng tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban công tác cộng đồng Phạm Huy Phương đã thay mặt Đảng ủy ĐSQ đọc thư của Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức, gửi chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Bức thư có đoạn: “Đảng của các đồng chí được thành lập cách đây hơn 95 năm bởi nhà Cách mạng xuất sắc Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Người, Đảng đã đấu tranh giành được chủ quyền cho đất nước các đồng chí và đứng vững trước sự xâm lược tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc, cho đến khi Việt Nam được giải phóng cách đây 50 năm. Kể từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại đất nước các đồng chí”... “...Chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với tình đoàn kết mà các đồng chí Việt Nam đã dành cho chúng tôi, điều được thể hiện rõ trong bài phát biểu của Đại sứ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại đại hội Đảng của chúng tôi. Điều này có ý nghĩa lớn lao đối với chúng tôi.”

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cùng các đại biểu và đảng viên làm lễ chào cờ trước buổi sinh hoạt chuyên đề "Hồ Chí Minh với nước Đức và tình cảm của nhân dân Đức đối với người". (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Kết thúc buổi sinh hoạt, Đảng bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và các cơ quan bên cạnh đã đến thăm và chụp ảnh tại tượng đài Karl Marx. Tuy thời gian ở Đức không lâu nhưng những năm tháng hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại đây đã góp phần đào luyện nên người cộng sản vĩ đại Hồ Chí Minh cũng như góp phần vào thành công trong sự nghiệp Cách mạng của Người./.

