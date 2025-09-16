Dấu ấn đặc biệt từ chương trình nghệ thuật khép lại Triển lãm thành tựu đất nước

Tối 15/9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, đã khép lại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.”

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sỹ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ như: Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Việt Hoàn; ca sỹ Trọng Tấn, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Trúc Nhân,Violist Anh Tú, Viết Danh, Trọng Hiếu, Double2T, Ban nhạc Bức Tường, solo trống Thu Hà, nhóm Trống Đồng, Dàn nhạc Thanh âm xanh, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam...

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" diễn ra với 3 chương cùng hàng chục tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu. Mỗi tiết mục sẽ mang đến không khí sôi động, gây ấn tượng mạnh, giàu chiều sâu cảm xúc.

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giọng ca nội lực và âm hưởng trang trọng của dàn nhạc giao hưởng đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho chương trình.

Ngay từ chương mở màn "Tổ quốc tôi-Mạch nguồn ngàn năm," khán giả được dẫn dắt vào không gian thiêng liêng của lịch sử qua ca khúc “Ca ngợi Tổ quốc,” "Việt Nam tử tế," "Tôi là người Việt Nam," "Dám khác biệt" (Dare to be different), "Đường đến đỉnh vinh quang..."

Tiếp theo là các bài hát tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn gốc mọi chiến thắng, là điểm tựa để đất nước vượt qua gian khó qua các tác phẩm "Nỗi đau giữa hòa bình," "Đồng đội," "Tiến bước dưới quân kỳ," "Việt Nam I Love," "Việt Nam phi phàm"…

Chương trình nghệ thuật “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động giàu giá trị nhân văn, mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết của nhân dân.

Đông đảo quần chúng nhân dân tham dự Lễ bế mạc Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thông qua các tiết mục ca hát đặc sắc, chương trình ca ngợi truyền thống lịch sử hào hùng, tôn vinh vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, cùng chung tay xây dựng Tổ quốc giàu đẹp, văn minh.

Đây cũng là dịp để các nghệ sỹ, diễn viên thể hiện tài năng, sáng tạo, đóng góp tiếng nói nghệ thuật vì cộng đồng và đất nước.

Chương trình nghệ thuật “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được hàng ngàn khán giả hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình và cũng khép lại Triển lãm thành tựu đất nước./.

