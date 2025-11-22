Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích do chìm đò trên sông Gianh

Tối 22/11, ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau bốn ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương và gia đình đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm đò trên sông Gianh.

Thi thể ông Phạm Hồng (sinh năm 1961, trú tại thôn Cồn Sẻ, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) được phát hiện vào chiều cùng ngày, cách vị trí chiếc đò gặp nạn khoảng 1 km về phía cửa biển sông Gianh. Gia đình đã đưa nạn nhân về an táng theo phong tục địa phương; chính quyền địa phương cũng cử đại diện đến chia buồn, hỗ trợ gia đình.

Như TTXVN đã thông tin, chiều 19/11, ông Phạm Hồng cùng vợ là bà Mai Thị Thịnh đi thả lưới trên sông Gianh. Khi đến đoạn sông thuộc Tổ dân phố Cồn Két (phường Bắc Gianh), chiếc đò bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Bà Thịnh may mắn bơi được vào bờ, còn ông Hồng bị sóng cuốn trôi mất tích.

Ngay sau sự việc, phường Bắc Gianh đã huy động khoảng 100 người gồm lực lượng công an, quân sự, biên phòng, cứu nạn cứu hộ và người dân tổ chức tìm kiếm dọc tuyến sông Gianh suốt nhiều ngày qua./.

