Lễ bàn giao công tác quản lý Nhà nước về sát hạch và cấp giấy phép lái xe đã được hai Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải tổ chức chiều 27/2.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm chủ trì Lễ bàn giao.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm cho biết Kết luận số 121-KL/TW về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định 02/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an đã giao Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông Vận tải.

Việc tổ chức lễ bàn giao chức năng quản lý Nhà nước về công tác sát hạch và cấp, đổi giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an là một bước chuyển quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an cảm ơn lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành Giao thông Vận tải những năm qua đã có nhiều đóng góp, cống hiến trong công tác quản lý Nhà nước về sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Những nỗ lực, thành tích đó đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Việc chuyển giao công tác này sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện toàn diện, không chỉ đơn thuần là thay đổi cơ quan quản lý, mà còn là trách nhiệm lớn lao đối với lực lượng Công an Nhân dân. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, sau khi tiếp nhận, Bộ Công an đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp và hỗ trợ để hoàn tất quá trình chuyển giao.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an sẽ tổ chức triển khai công tác này một cách khoa học, hiệu quả và không gián đoạn; bảo đảm công bằng, minh bạch trong quá trình sát hạch và cấp, đổi giấy phép lái xe; đồng thời, không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong và ngoài nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm, thực hiện chủ trương chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải về Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã trao đổi, làm việc với lãnh đạo Bộ Công an để thống nhất các nội dung.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông Vận tải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Công an để chuyển giao nhiệm vụ theo nguyên tắc bàn giao đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời các hồ sơ tài liệu có liên quan; đảm bảo công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe được thực hiện liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tại lễ bàn giao. (Nguồn: báo Công an Nhân dân)

Đến nay, mọi nội dung công việc đã hoàn thành, đủ điều kiện để chuyển giao sang Bộ Công an tiếp tục tổ chức thực hiện việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Chia sẻ nhiệm vụ sát hạch và cấp giấy phép lái xe là một trong những nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thường xuyên quan tâm, chỉ đạo để không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng và đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm cho biết sau khi hoàn thành việc chuyển giao nhiệm vụ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để đảm bảo sự đồng bộ giữa công tác đào tạo với công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đảm bảo an toàn trật tự giao thông đường bộ.

Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho thấy nhiệm vụ sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe được Bộ Công an tổ chức thực hiện từ ngày 1/3/2025 theo hướng giao Cục Cảnh sát Giao thông quản lý việc sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cho người dân.

Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp nhận hồ sơ tổ chức sát hạch, hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe, hoàn thành thủ tục cấp giấy phép lái xe (khi người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính) truyền dữ liệu về Cục Cảnh sát Giao thông để Cục Cảnh sát Giao thông cấp giấy phép lái xe điện tử gửi địa phương in trả người dân, đồng thời tích hợp vào tài khoản định danh điện tử để bảo đảm quyền lợi của nhân dân và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Khi thông tin của các giấy tờ đã được tích hợp trong tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) thì việc kiểm tra, kiểm soát thông qua thông tin trong tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) có giá trị như giấy phép lái xe bản vật lý.

Các thủ tục hành chính về cấp, đổi giấy phép lái xe sẽ không thay đổi khi thực hiện chuyển giao giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an. Người dân hoàn toàn có thể làm các thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe bình thường như hiện nay tại các điểm tiếp nhận trực tiếp và trang web quản trị dịch vụ công (https://dvc4.gplx.gov.vn/).

Hiện nay, phôi để phục vụ công tác cấp, đổi giấy phép lái xe cho người dân đang thiếu. Việc tiếp nhận số lượng rất lớn dữ liệu trong thời gian ngắn với khối lượng công việc nhiều nên không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. Do vậy, trong thời gian tới Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉnh sửa, nâng cấp và xây dựng mới phần mềm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và công tác tổ chức thực hiện; đầu tư trang thiết bị hiện đại, áp dụng thống nhất trong cả nước; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, giảm tối đa việc xuất trình các hồ sơ, giấy tờ bản giấy khi làm thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Để bảo đảm quyền lợi cho người dân, Bộ Công an sẽ giao các đơn vị chức năng cấp giấy hẹn để người dân tham gia giao thông trong thời gian chưa in được giấy phép lái xe, đồng thời tích hợp giấy phép lái xe điện tử cho người dân trên các ứng dụng VNeID, ứng dụng của lực lượng Cảnh sát Giao thông (VNTraffic) phù hợp với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Giao dịch điện tử để phục vụ công tác quản lý Nhà nước của lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Giấy phép lái xe của người dân đã được cấp trước đó khi tham gia giao thông vẫn được sử dụng bình thường và chỉ phải đổi khi sắp hết hạn và nếu có nhu cầu đổi sang giấy phép lái xe do Bộ Công an cấp./.

Cục Cảnh sát giao thông hướng dẫn đổi, cấp lại giấy phép lái xe Từ ngày 1/3, người dân khi có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe sẽ được thực hiện bằng hình thức trực tiếp với mức phí 135.000 đồng, hoặc trực tuyến với mức phí 115.000 đồng/lần cấp.