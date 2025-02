Các sở giao thông vận tải tiếp tục cấp, đổi giấy phép lái xe cho người dân

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục cấp, đổi giấy phép lái xe trong lúc chờ chuyển giao nhiệm vụ này cho Bộ Công an.

Theo đó, Cục Đường bộ đề nghị các sở giao thông vận tải có phương án tiếp nhận, xử lý hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế để việc tiếp nhận và ký giấy phép lái xe đã được tiếp nhận được diễn ra liên tục, không gián đoạn đến trước ngày có quy định về thời điểm chuyển giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Sở giao thông vận tải phối hợp tổ chức chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe và tổ chức tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cấp mới, đổi, cấp lại giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế phục vụ nhu cầu người dân là việc quan trọng nên đề nghị các sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, sở giao thông vận tải phối hợp với Công an địa phương chuẩn bị bàn giao hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật có liên quan đến công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo công văn hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam ngay khi có quy định về thời điểm chuyển giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Sở giao thông vận tải trực tiếp phối hợp và chỉ đạo các trung tâm sát hạch lái xe phối hợp với công an địa phương tổ chức các lớp tập huấn sát hạch viên cho công an địa phương nhằm tập huấn, trang bị đầy đủ các kiến thức về lý thuyết, nghiệp vụ, thực hành tại trung tâm sát hạch lái xe và quy trình sát hạch lái xe để cán bộ Cảnh sát giao thông sử dụng thành thạo các trang thiết bị, các phần mềm sát hạch lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, lái xe trong hình, lái xe trên đường và các kỹ năng bảo hiểm tay lái cho học viên khi sát hạch lái xe trên đường.

Sở giao thông vận tải cử cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ phối hợp, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp quy trình hỗ trợ đơn vị, cán bộ Cảnh sát giao thông công an địa phương thực hiện thành thạo nhiệm vụ chuyên môn, thao tác, khai thác, sử dụng, vận hành hệ thống phần mềm quản lý, tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quôc tế trực tiếp và trực tuyến.

Bên cạnh đó, sở giao thông vận tải có kế hoạch tổ chức các kỳ sát hạch phù hợp để có thể hoàn thành việc ký quyết định công nhận trúng tuyển và giấy phép lái xe cho người trúng tuyển trước ngày có quy định về thời điểm chuyển giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 11/2, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải thống nhất chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an, dự kiến trước ngày 19/2.

Tuy nhiên, đến ngày 19/2 việc chuyển giao nhiệm vụ chưa được tiến hành. Chiều 18/2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết thông tin công an bắt đầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe từ ngày 19/2 là chưa chính xác. Hiện, nhiệm vụ này tại địa phương vẫn do các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải phụ trách./.

