Hà Nội điều chỉnh giao thông tuyến đường Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu, Phúc La

Ngày 19/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 24/11/2025 đến ngày 25/2/2026 sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu, Phúc La thuộc xã Thanh Trì, xã Đại Thanh, phường Thanh Liệt, phường Hà Đông, phường Kiến Hưng (thành phố Hà Nội).

Cụ thể, nội dung điều chỉnh tổ chức giao thông như sau: cấm xe ô tô tải có khối khối lượng toàn bộ của xe lớn hơn 10 tấn vào giờ cao điểm sáng, chiều trên tuyến đường Phúc La (theo hướng và đoạn từ nút giao Văn Khê đến nút giao Cầu Bươu-Phùng Hưng) và trên đường Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu (theo hướng và đoạn từ nút đường Đại Thanh đến nút giao Phúc La - Phùng Hưng).

Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện xe tải lớn hơn 10 tấn vào khung giờ cao điểm trên tuyến đường: Quốc lộ 1A → Đường tỉnh 427 → Đường trục phát triển phía nam Hà Nội → Đường vành đai 3.5 (nút giao Văn Khê) và ngược lại; đồng thời bổ sung biển thông báo từ xa tại các nút giao để xe tải có trọng lượng trên 10 tấn nhận biết được sớm để di chuyển theo tuyến đường phân luồng.

Để thực hiện phương án điều chỉnh giao thông hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo chỉ dẫn, điều chỉnh vạch sơn cho phù hợp… theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Cùng với đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông (nếu cần); Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Song song với đó, Ủy ban Nhân dân các xã, phường Đại Thanh, Thanh Liệt, Hà Đông, Kiến Hưng, Thanh Trì chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Ngoài ra, Phòng Quản lý vận tải thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải về phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị.

Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải phối hợp cùng các đơn vị chức năng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông, kiểm tra, xử lý các vi phạm theo chức năng đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông./.

