Liên hoan sân khấu thử nghiệm: Tôn vinh những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao

Liên hoan là hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật cũng như khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo đối với nền nghệ thuật sân khấu nước nhà, giới thiệu, tôn vinh những tác phẩm sân khấu Việt Nam và quốc tế có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và tính sáng tạo mới.../.
Di sản văn hóa Dao trên sân khấu: Từ nghệ thuật đến du lịch bền vững
Lấy cảm hứng từ kho tàng văn hóa Dao đỏ ở Sa Pa, “Thiêng” là tác phẩm ca-múa-nhạc-trình diễn thị giác quy mô lớn, được xây dựng trên nền tảng nghi lễ truyền thống, diễn xướng dân gian và vũ điệu bản địa.