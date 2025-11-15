Văn hóa

Liên hoan sân khấu thử nghiệm: Tôn vinh những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao

Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 năm 2025 diễn ra từ ngày 15-30/11/2025 tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

infographics-lien-hoan-san-khau-1.jpg

Liên hoan là hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật cũng như khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo đối với nền nghệ thuật sân khấu nước nhà, giới thiệu, tôn vinh những tác phẩm sân khấu Việt Nam và quốc tế có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và tính sáng tạo mới.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Liên hoan sân khấu #Tác phẩm sân khấu #Sân khấu Việt Nam TP. Hà Nội TP. Hải Phòng Ninh Bình Tp. Hồ Chí Minh
