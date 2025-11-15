Liên hoan sân khấu thử nghiệm: Tôn vinh những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao

Năm 1988, hai nhà báo người Thụy Điển Lasse Edwartz và Ulf Johansson chỉ nghĩ rằng mình sẽ có một chuyến công tác ngắn ngày ở Việt Nam. Nhưng không ngờ, mảnh đất hình chữ S đã trở thành nơi họ quay trở lại suốt hàng chục lần, trở thành chất liệu cho một bộ ảnh đồ sộ và một cuốn sách đong đầy tình cảm mang tên "Những cuộc gặp gỡ ở Việt Nam".