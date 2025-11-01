Toàn cảnh triển lãm âm thanh, ánh sáng và sân khấu quy mô lớn nhất trong năm
Triển lãm Quốc tế Các Thiết Bị Biểu Diễn Chuyên Nghiệp – Plase Show Hà Nội 2025 đã trở lại với quy mô hoành tráng hơn 45 khu trưng bày tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
#Triển lãm thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp #Công nghệ âm thanh ánh sáng sân khấu #Kết nối ngành biểu diễn Việt Nam #Trình diễn công nghệ trực tiếp #Thương hiệu quốc tế và trong nước #Trải nghiệm thực tế không gian biểu diễn #Đổi mới sáng tạo trong biểu diễn #Hợp tác và trao đổi ngành giải trí #Khám phá xu hướng công nghệ trình diễn #Sự kiện lớn nhất ngành biểu diễn Việt Nam #PLASE Show #âm thanh #triển lãm âm thanh #triển lãm thiết bị âm thanh ánh sáng TP. Hà Nội