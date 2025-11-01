Toàn cảnh triển lãm âm thanh, ánh sáng và sân khấu quy mô lớn nhất trong năm

Công nghệ
Sáng 1/11 tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Triển lãm Quốc tế các Thiết Bị biểu diễn Chuyên nghiệp - Plase Show Hà Nội 2025 đã chính thức khai mạc với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Diễn ra từ ngày 1 đến 3/11/2025, sự kiện được xem là “đại tiệc” thường niên của giới âm thanh – ánh sáng, nơi hội tụ hàng ngàn khán giả, kỹ thuật viên, nghệ sĩ và những người yêu thích công nghệ trình diễn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không chỉ là sân chơi cho các thương hiệu và nhà phân phối hàng đầu, Plase Show Hà Nội còn là nơi kết nối các đơn vị tổ chức sự kiện, sân khấu, nhà hát, studio và các doanh nghiệp giải trí chuyên nghiệp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là sân chơi quy mô lớn nhất trong năm dành cho cộng đồng làm nghề, những người đang góp phần định hình diện mạo ngành sân khấu, biểu diễn Việt Nam trong thời đại mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trải qua gần 10 năm tổ chức, sự kiện đã trở thành biểu tượng của ngành thiết bị biểu diễn Việt Nam nơi các doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cũng như cập nhật xu hướng công nghệ trình diễn mới nhất trên thế giới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Plase Show Hà Nội 2025 có tới 45 khu trưng bày quy mô từ 36m2 đến 135m2, cùng hai khu trình diễn Line Array ngoài trời với 17 hệ thống line array khác nhau, được bố trí để khách tham quan có thể trực tiếp cảm nhận không gian âm thanh sống động, ánh sáng rực rỡ và hiệu ứng sân khấu chân thực nhất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không chỉ dừng ở trưng bày, đây còn là dịp để các kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật và nhà thiết kế sân khấu thể hiện trình độ qua những màn trình diễn công nghệ: từ hệ thống âm thanh hội trường, biểu diễn lưu động, đến giải pháp trình chiếu, LED sân khấu, karaoke và hiệu ứng đặc biệt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đặc biệt, các khu demo sân khấu, LED, ánh sáng và hiệu ứng đặc biệt sẽ tạo nên một không gian trình diễn sống động, mô phỏng gần như hoàn hảo điều kiện thực tế tại các sân khấu ca nhạc, hội trường, sự kiện ngoài trời hay biểu diễn lưu động. Đây cũng là nơi mà những kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật và nhà thiết kế sân khấu thể hiện trình độ, sáng tạo và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không chỉ là một triển lãm tĩnh, Triển lãm nổi bật với mô hình trình diễn thực tế (live demo), nơi người tham dự có thể nghe, nhìn và cảm nhận từng sản phẩm trong không gian ngoài trời, mô phỏng điều kiện biểu diễn thực tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khu ánh sáng và LED hiệu ứng sẽ mang đến màn trình diễn ánh sáng ấn tượng với sự kết hợp giữa công nghệ chiếu sáng tự động, laser, và điều khiển kỹ thuật số DMX. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sự kiện quy tụ hơn 60 thương hiệu âm thanh – ánh sáng nổi bật, trong đó có những tên tuổi đã gắn bó lâu năm với thị trường Việt Nam như Ba Sao, Bảo Minh, CK Audio, Yamaha, CAsound, Stage Professional, Techsound, Khoa Tín, Fill Acoustic, HBK, SVT, AVV... Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều thương hiệu mới như TCA, VienaPro, CD Acoustic, LX Acoustic, Ánh sáng Hoàng Long, MAudio, A Audio, AV Pro, PS Audio, HMG. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đặc biệt, hàng loạt thương hiệu quốc tế danh tiếng cũng sẽ mang công nghệ tiên tiến nhất đến Hà Nội như OHVL, Ling Ying, DL, Mattenx, Poyun, Turbosonic, KET, Audio Hello, Shupu, Voxpu, JJF, MusiCrown. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong đó, các thương hiệu nổi bật như Yamaha, Nexo, SE-Audiotechnik, Bosch, JBL, d&amp;b audiotechnik, db technologies, Audio Center, HZ, Electro-Voice &amp; Dynacord, Sennheiser, Lumens mang đến những màn trình diễn công nghệ mãn nhãn, nơi người xem được “chạm” vào âm thanh và ánh sáng theo đúng nghĩa đen. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Plase Show Hà Nội 2025 không chỉ là triển lãm, mà còn là điểm hẹn kết nối cộng đồng ngành biểu diễn Việt Nam. Tại đây, các chuyên gia, nhà sản xuất, kỹ thuật viên và nghệ sĩ sẽ cùng trao đổi, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ mới trong thực tiễn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sự kiện hứa hẹn mang đến một không gian trình diễn mở, nơi âm thanh, ánh sáng, sân khấu và sáng tạo nghệ thuật hòa quyện, khơi dậy đam mê và truyền cảm hứng cho những người làm nghề. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Với quy mô hoành tráng, dàn thương hiệu hùng hậu và hàng loạt hoạt động trình diễn thực tế, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là triển lãm âm thanh – ánh sáng – sân khấu lớn nhất Việt Nam, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên của ngành thiết bị biểu diễn trong hành trình hội nhập quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Từ những sàn diễn lung linh đến những bản nhạc khuấy động không gian, Plase Show Hà Nội không chỉ là nơi trưng bày thiết bị, mà còn là nơi kết nối đam mê, khơi nguồn sáng tạo và mở ra tương lai cho công nghiệp biểu diễn Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Toàn cảnh triển lãm âm thanh, ánh sáng và sân khấu quy mô lớn nhất trong năm

Triển lãm Quốc tế Các Thiết Bị Biểu Diễn Chuyên Nghiệp – Plase Show Hà Nội 2025 đã trở lại với quy mô hoành tráng hơn 45 khu trưng bày tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Minh Sơn
