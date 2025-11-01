Toàn cảnh triển lãm âm thanh, ánh sáng và sân khấu quy mô lớn nhất trong năm

Triển lãm Quốc tế Các Thiết Bị Biểu Diễn Chuyên Nghiệp – Plase Show Hà Nội 2025 đã trở lại với quy mô hoành tráng hơn 45 khu trưng bày tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia.