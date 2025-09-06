Đài Tiếng nói Việt Nam lắng đọng 80 năm lịch sử bằng những thanh âm thời cuộc

Nằm trong không gian Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm hành trình Độc lập- Tự do-Hạnh phúc,” gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trở thành điểm nhấn nổi bật, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khách tham quan.

Không chỉ tái hiện đầy đủ chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, VOV còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, kết nối ký ức lịch sử với hơi thở hiện đại.

Tại Triển lãm, điểm thu hút đặc biệt là khu vực “Thanh âm lịch sử”, nơi chiều sâu không gian và thời gian được tái hiện trọn vẹn. Đây là “trái tim” của triển lãm, mang tới những trải nghiệm thanh âm giàu cảm xúc.

Thính giả xúc động khi lắng nghe "Thanh âm lịch sử." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hàng chục chiếc micro qua nhiều thế hệ được treo trên trần, tạo thành bức tranh ánh sáng huyền ảo. Khách tham quan được lắng đọng trong 12 dấu mốc thời gian lịch sử qua các bản thu thanh gốc, nay đã trở thành tư liệu vô giá.

Đó là tiếng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, lời hiệu triệu Toàn quốc kháng chiến, khúc ca chiến thắng Điện Biên Phủ, bản tin giải phóng Sài Gòn 30/4/1975, giọng đọc hào sảng của Nghệ sỹ Nhân dân Tuyết Mai - giọng đọc huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam trong bản tin chiến thắng 30/4/1975; Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh hay những thanh âm kiên cường của cả nước trong đại dịch COVID-19 và âm thanh của trí tuệ, sáng tạo, hội nhập trong thời đại mới.

Điểm nhấn của triển lãm là sự hòa quyện giữa hiện vật quý giá và công nghệ tương tác hiện đại: Màn hình LED tái hiện bản đồ phát sóng toàn cầu; Khu trải nghiệm âm thanh với 12 dấu mốc lịch sử quan trọng; Sân khấu giao lưu nơi khán giả có thể thử làm phát thanh viên và trò chuyện với các phát thanh viên nổi tiếng của VOV. Đặc biệt, trải nghiệm thực tế ảo (VR) “Trở về thời khắc thiêng liêng” cho phép công chúng "xuyên không" về ngày 2/9/1945, hóa thân thành nhân chứng lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ đồ họa 3D.

Không gian trưng bày của VOV luôn nằm trong nhóm thu hút đông đảo khách tham quan nhất tại Triển lãm Thành tựu Đất nước. Nhiều người chia sẻ rằng dù đã đọc báo, theo dõi trên mạng xã hội, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm mới thực sự cảm nhận được tâm huyết, trí tuệ và sự sáng tạo của đội ngũ làm báo quốc gia – những “người nhà Đài” giàu nhiệt huyết, trách nhiệm, và đầy tự hào với nghề.

Không gian trải nghiệm thú vị dành cho khách tham quan nhí. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ấn tượng hơn cả là sự trở lại của các cán bộ hưu trí VOV là nguyên lãnh đạo Đài, lãnh đạo các Ban Biên tập đến trải nghiệm. Họ bước vào phòng thu, đọc lại những lời xướng quen thuộc bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp; tái hiện không khí tường thuật trực tiếp Đại hội Đảng toàn quốc.

Bà Tuyết Minh, con gái Nghệ sỹ Nhân dân Tuyết Mai, nguyên trưởng Ban Âm nhạc VOV3 xúc động nói: “Tôi vô cùng xúc động được nghe lại tiếng nói của người mẹ thương yêu. Tôi cảm nhận như mẹ đang ở gần tôi. Đây là những file âm thanh quý mà chỉ có ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi cũng rất hạnh phúc khi bước vào gian trưng bày nhìn thấy bức ảnh quý Bác Hồ chụp ảnh với văn nghệ sỹ Đài Tiếng nói Việt Nam được treo trang trọng ngay ở sảnh chính. Trong bức ảnh, mẹ tôi có vinh dự được ngồi cạnh Bác.”

Với sự kết hợp hài hòa giữa tái hiện lịch sử thiêng liêng, ứng dụng công nghệ hiện đại, tri ân quá khứ, khẳng định hiện tại và hướng tới tương lai, gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam đã khắc họa trọn vẹn hành trình 80 năm đồng hành cùng dân tộc.

Đây không chỉ là điểm đến tham quan, mà còn là nơi để công chúng thấm thía giá trị của “tiếng nói quốc gia” – dòng chảy chưa từng ngừng nghỉ, luôn đồng hành cùng đất nước trên con đường xây dựng, phát triển và hội nhập./.

VOV tiếp nhận bản quyền 300 ca khúc thiếu nhi của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung Nhạc sỹ trao tặng bản quyền 300 ca khúc cho Đài Tiếng nói Việt Nam với niềm tin rằng VOV có nhiều chương trình kể chuyện, ca nhạc hay chuyên mục dành riêng cho tuổi thơ.

Trải qua 80 năm, Đài Tiếng nói Việt Nam đã in đậm dấu ấn trong mỗi bước đi của dân tộc. Từ một trạm phát sóng nhỏ bé tại 128C Đại La (Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam nay đã vươn tầm thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực quốc gia. Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ diễn ra ngày 7/9 tại Hà Nội.