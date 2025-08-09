Thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn nâng mục tiêu thu ngân sách lên 'con số khổng lồ'

Tại buổi họp kinh tế-xã hội của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 9/8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố bất ngờ nâng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong năm 2025 lên 800.000 tỷ đồng, vượt 15% dự toán được giao.

Để đạt mục tiêu tham vọng này, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh việc khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Nhiều khu “đất vàng” đã và đang được đưa vào kế hoạch đấu giá, với kỳ vọng mang lại nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng trong năm nay.

Đặt mục tiêu thu vượt 15% dự toán giao

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong 7 tháng năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố thực hiện trên 472.000 tỷ đồng, đạt 70,4% dự toán Trung ương giao và tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực được xem là một trong những lực kéo quan trọng giúp ngân sách thành phố đạt kết quả tích cực.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng việc thành phố tập trung tháo gỡ các dự án vướng mắc trong thời gian qua đã góp phần vào việc tăng thu ngân sách.

Cụ thể, kể từ đầu năm đến nay, đã có 106/838 dự án trên địa bàn được tháo gỡ, giải quyết, với diện tích đất lên tới 1.276 ha và tổng vốn đầu tư hơn 500.000 tỷ đồng.

Việc tháo gỡ các dự án đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích kinh tế phát triển, tăng trưởng thu ngân sách và cải thiện hiệu quả sử dụng đất đai cũng như các nguồn tài nguyên của thành phố.

Dữ liệu báo cáo cho thấy nguồn thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ghi nhận tăng hơn 13%; các khoản thu về nhà, đất gấp 3,4 lần so với cùng kỳ…

Kết quả tích cực này cũng là một trong những lý do chính để lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh “mạnh dạn” nâng chỉ tiêu thu ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh lên một con số “khổng lồ” - khoảng 800.000 tỷ đồng trong năm nay.

Việc nâng chỉ tiêu ngân sách không chỉ giúp hoàn thành mục tiêu ngân sách năm nay mà còn đảm bảo nguồn lực cho các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội của thành phố trong giai đoạn hiện nay. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

“Mục tiêu năm nay là Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) phải thu ngân sách được 600.000 tỷ đồng (chỉ tiêu giao là hơn 520.000 tỷ đồng). Cộng với hai khu vực mới nhập vào, tổng cộng thu ngân sách phải đạt 800.000 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là một chỉ tiêu mệnh lệnh của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu phải vượt trên 15% so với dự toán được giao," ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tại cuộc họp.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, việc nâng chỉ tiêu ngân sách không chỉ giúp hoàn thành mục tiêu ngân sách năm nay mà còn đảm bảo nguồn lực cho các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Trước đó, tại kỳ họp tổ chức ngày 24/7, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước của thành phố sau hợp nhất là 697.395 tỷ đồng, chiếm 32,7% tổng dự toán thu cả nước năm 2025.

Trong số đó, dự toán thu ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) là 520.425 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 74,6% tổng dự toán ngân sách của thành phố sau hợp nhất; tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) 102.650 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,7%; tỉnh Bình Dương (cũ) là 74.320 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,7%.

Về cơ cấu nguồn thu, Thành phố Hồ Chí Minh dự toán thu nội địa năm 2025 là 475.457 tỷ đồng, thu dầu thô 49.000 tỷ đồng và thu xuất nhập khẩu 171.850 tỷ đồng. Chỉ tiêu ngân sách do Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cao hơn so với con số Trung ương giao về thành phố trong năm 2025 khoảng hơn 25.800 tỷ đồng (dự toán Trung ương giao cho Thành phố Hồ Chí Minh là 671.570 tỷ đồng).

Đấu giá hàng loạt quỹ “đất vàng”

“Chỉ tiêu mệnh lệnh” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao thu ngân sách năm 2025 lên đến 800.000 tỷ đồng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn đang đặt ra không ít thách thức cho ngành tài chính và các đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ ra một số nguồn thu lớn thành phố có thể khai thác ngay trong năm nay. Đáng kể nhất là việc đấu giá các lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 3.790 căn hộ chung cư tại phường An Khánh.

Ở góc độ đơn vị tham mưu các vấn đề liên quan đến tài nguyên đất đai, ông Nguyễn Minh Nhựt, quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang đẩy mạnh công tác đấu giá đất công, với trọng điểm là đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm; 7 khu đất ngoài Thủ Thiêm và 3.790 căn hộ chung cư tại phường An Khánh.

Cầu Ba Son hướng từ phường Bến Thành qua khu lõi Khu lõi Trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại khu Thủ Thiêm. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Cụ thể, đối với 3 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án đấu giá và chủ trương đầu tư. Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất đang triển khai các bước tiếp theo, với mục tiêu hoàn tất trong năm 2025.

Đối với các khu đất ngoài khu Thủ Thiêm, có 3 khu đất đang lập quy hoạch chi tiết 1/500, dự kiến sau khi quy hoạch được phê duyệt sẽ tiến hành lựa chọn tư vấn, xác định giá khởi điểm và tổ chức đấu giá; còn 4 khu đất còn lại đã có quy hoạch chi tiết, hiện đang được xúc tiến các thủ tục để tổ chức đấu giá trong năm 2025.

Liên quan đến việc đấu giá 3.790 căn hộ tại khu đô thị An Khánh, ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết hiện Sở đang tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện chi tiết. Dự kiến có thể tổ chức đấu giá trong vòng 6 tháng sau khi kế hoạch được phê duyệt.

Ngoài ra, công tác xác định giá đất cụ thể cũng góp phần đáng kể vào quá trình phát triển đô thị, tăng nguồn thu cho ngân sách cho Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2025.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, dự kiến năm 2025, công tác xác định giá đất cụ thể đối với 153 công trình, dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có thể mang về nguồn thu hơn 86.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), từ đầu năm đến nay có 9 dự án đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, với tổng số thu được duyệt là 52.599 tỷ đồng.

Một số dự án được duyệt số thu lớn như: Dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm thuộc Khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Chủ đầu tư Lotte) với số thu khoảng 16.190 tỷ đồng; Khu đất tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ thuộc dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Chủ đầu tư Vingroup) với số thu khoảng 27.317 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 2 dự án đã trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể Thành phố (đang chờ ý kiến thẩm định của Hội đồng), tổng số thu dự kiến là 4.168 tỷ đồng; trong đó Dự án Khu phức hợp Tháp Quan sát Thủ Thiêm có số thu khoảng 4.000 tỷ đồng và dự án Khu phức hợp Sóng Việt 168 tỷ đồng.

Sắp tới, Sở dự kiến trình Hội đồng Thẩm định giá đất 23 dự án, trong đó có 18 dự án với số thu dự kiến 7.956 tỷ đồng và 5 dự án đang xác định giá đất.

Tại khu vực Bình Dương (cũ), từ đầu năm đến nay, có 44 hồ sơ được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt phương án giá đất cụ thể với số tiền thu là 7.485 tỷ đồng. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2025, khoảng 51 hồ sơ được duyệt với số tiền thu là 7.960 tỷ đồng. Như vậy, tổng số thu dự kiến cả năm 2025 có thể lên đến 15.445 tỷ đồng.

Tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), dự kiến năm 2025, nguồn thu ngân sách từ đất đai các định giá cụ thể của 24 dự án là 1.098 tỷ đồng.

Với sự quyết tâm cao, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả thu từ các nguồn thu lớn như đất đai, tài sản công, và các dự án hạ tầng, qua đó kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong năm nay./.

