Italy khép lại vụ điều tra Google đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân

Italy (I-ta-li-a) đã khép lại cuộc điều tra Google sau khi công ty đồng ý điều chỉnh cách thức yêu cầu sự đồng ý của người dùng đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân.

Cuộc điều tra năm 2024 cáo buộc Google đưa ra những lựa chọn không rõ ràng và có khả năng gây hiểu lầm khi kết nối người dùng với các dịch vụ của mình.

Cơ quan quản lý cạnh tranh của Italy cho biết Google hiện sẽ đưa ra những giải thích rõ ràng hơn về cách sự đồng ý ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu.

Các bản cập nhật sẽ nêu rõ nơi thông tin cá nhân có thể được kết hợp hoặc sử dụng trên toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ rộng lớn hơn của công ty.

Các quan chức đã khởi động cuộc điều tra vào tháng 7/2024, lập luận rằng cách tiếp cận của Google có thể tương đương với thực hành thương mại quá mức.

Các luồng đồng ý được sửa đổi đã được chấp nhận là biện pháp khắc phục đủ, dẫn đến việc Italy khép lại vụ việc mà không phạt tiền Google.

Cơ quan quản lý cạnh tranh của Italy cho biết những cải thiện về tính minh bạch là trọng tâm của việc tuân thủ.

Sự giám sát tương tự vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp châu Âu khi các cơ quan quản lý đánh giá cách các công ty công nghệ lớn xin phép xử lý dữ liệu quy mô lớn./.



