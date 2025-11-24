Ấn Độ ra mắt tàu chiến chống ngầm nội địa đầu tiên

Theo SCMP, ngày 24/11, Hải quân Ấn Độ đánh dấu một cột mốc mới với việc ra mắt tàu chiến chống ngầm đầu tiên do nước này tự đóng, nhưng vẫn phải đối mặt với khoảng cách năng lực so với Pakistan - quốc gia sắp tiếp nhận các tàu ngầm hiện đại do Trung Quốc chế tạo.

Theo các nhà phân tích, vấn đề cốt lõi là việc Hải quân Ấn Độ chậm hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm thông thường, khiến New Delhi dễ bị tổn thương trước các tàu ngầm lớp Hangor thế hệ mới trang bị động cơ AIP mà Bắc Kinh đang cung cấp cho Islamabad.

Tàu INS Mahe - thuộc lớp Mahe và được phiên chế ngày 24/11 - mang lại khả năng phòng thủ ven bờ, dù phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở vùng nước nông, trong khi vẫn là một phần trong sáng kiến “Ấn Độ tự cường.”

Tàu được đóng bởi công ty Cochin Shipyard Limited, với hơn 80% linh kiện sản xuất trong nước.

Ông Atul Kumar, chuyên gia thuộc chương trình nghiên cứu chiến lược của viện ORF, đánh giá INS Mahe là nền tảng có khả năng hỗ trợ tác chiến chống ngầm, nhưng vẫn thua kém các tàu hộ vệ cỡ lớn hoặc phương tiện chống ngầm trên không về cảm biến và khả năng hoạt động ở vùng nước sâu. Các tàu ngầm cỡ lớn vẫn là mối đe dọa chiến lược đáng kể.

Dù Hải quân Ấn Độ thời gian qua tăng cường củng cố năng lực, tuy nhiên giới quan sát cho rằng lực lượng này vẫn tụt hậu trong việc tiếp nhận tàu ngầm trang bị AIP - công nghệ cho phép tàu ngầm không hạt nhân lặn lâu hơn.

Chuyên gia Walter Ladwig thuộc trường King’s College London nhận định hạm đội tàu ngầm Ấn Độ vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 18-24 tàu, buộc nước này phải kéo dài vòng đời các tàu cũ và phụ thuộc vào các xưởng đóng tàu trong nước vốn thường chậm tiến độ. Ông đánh giá đây là tình trạng thiếu hụt mang tính kéo dài.

Pakistan dự kiến tiếp nhận 8 tàu ngầm lớp Hangor từ Trung Quốc theo hợp đồng 5 tỷ USD, chiếc đầu tiên có thể được phiên chế trong nửa đầu 2026.

Việc bàn giao chậm tàu tấn công hạt nhân Chakra III mà Ấn Độ thuê của Nga càng gây thêm khó khăn, dù sức mạnh hải quân tổng thể của Ấn Độ vượt Pakistan./.

Ấn Độ-Indonesia tập trận hải quân chung Samudra Shakti lần thứ 5 Mục đích của cuộc tập trận Samudra Shakti là tăng cường khả năng tương tác và củng cố hợp tác hàng hải giữa hai nước, bao gồm một loạt hoạt động chuyên môn và tác chiến, cả trên bờ và trên biển.