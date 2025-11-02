Nga hạ thủy tàu ngầm Khabarovsk có khả năng mang tên lửa đạn đạo

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 1/11, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Khabarovsk hiện đại nhất đã được hạ thủy tại ụ nổi của Liên hiệp Sản xuất Sevmash ở thành phố Severodvinsk dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov.

Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk do Cục Thiết kế Kỹ thuật Hàng hải Trung ương Rubin thiết kế. Tàu được trang bị vũ khí ngầm hiện đại và hệ thống đa mục đích tự động hóa.

Bộ trưởng Quốc phòng Belousov nhấn mạnh rằng tàu tuần dương này sẽ giải quyết thành công những thách thức trong việc đảm bảo an ninh biên giới trên biển và bảo vệ lợi ích quốc gia trên các đại dương.

Đô đốc Alexander Moiseyev, Tổng Tư lệnh Hải quân, đã báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng rằng tàu Khabarovsk được thiết kế để hoạt động trong điều kiện băng giá của Bắc Cực, cả hoạt động độc lập lẫn trong nhóm tác chiến của Hạm đội Phương Bắc.

Trước đó, có thông tin cho rằng Khabarovsk có thể trở thành tàu sân bay mang tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Poseidon đầu tiên được chế tạo hoàn toàn từ đầu.

Thông tin này đã được Đô đốc Viktor Kravchenko, cựu Tổng Tham mưu trưởng Hải quân, xác nhận.

Cuối tháng 10, Hải quân Nga đã được cấp bằng sáng chế cho một loại UAV trinh sát trên tàu có khả năng hạ cánh trên mặt nước./.

