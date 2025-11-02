Thế giới

Châu Âu

Nga hạ thủy tàu ngầm Khabarovsk có khả năng mang tên lửa đạn đạo

Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk được thiết kế để hoạt động ở Bắc Cực, tích hợp vũ khí ngầm và hệ thống tự động hóa tiên tiến, có thể hoạt động độc lập và trong nhóm tác chiến của Hạm đội Phương Bắc.

Tàu Khabarovsk được hạ thủy tại xưởng đóng tàu ở Severodvinsk ngày 1/11. (Ảnh: thebarentsobserver)
Tàu Khabarovsk được hạ thủy tại xưởng đóng tàu ở Severodvinsk ngày 1/11. (Ảnh: thebarentsobserver)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 1/11, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Khabarovsk hiện đại nhất đã được hạ thủy tại ụ nổi của Liên hiệp Sản xuất Sevmash ở thành phố Severodvinsk dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov.

Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk do Cục Thiết kế Kỹ thuật Hàng hải Trung ương Rubin thiết kế. Tàu được trang bị vũ khí ngầm hiện đại và hệ thống đa mục đích tự động hóa.

Bộ trưởng Quốc phòng Belousov nhấn mạnh rằng tàu tuần dương này sẽ giải quyết thành công những thách thức trong việc đảm bảo an ninh biên giới trên biển và bảo vệ lợi ích quốc gia trên các đại dương.

Đô đốc Alexander Moiseyev, Tổng Tư lệnh Hải quân, đã báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng rằng tàu Khabarovsk được thiết kế để hoạt động trong điều kiện băng giá của Bắc Cực, cả hoạt động độc lập lẫn trong nhóm tác chiến của Hạm đội Phương Bắc.

Trước đó, có thông tin cho rằng Khabarovsk có thể trở thành tàu sân bay mang tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Poseidon đầu tiên được chế tạo hoàn toàn từ đầu.

Thông tin này đã được Đô đốc Viktor Kravchenko, cựu Tổng Tham mưu trưởng Hải quân, xác nhận.

Cuối tháng 10, Hải quân Nga đã được cấp bằng sáng chế cho một loại UAV trinh sát trên tàu có khả năng hạ cánh trên mặt nước./.

(Vietnam+)
#Bộ quốc phòng Nga #tàu ngầm hạt nhân #Khabarovsk #hải quân Nga #tàu tuần dương #Bắc Cực #vũ khí hiện đại Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hải quân Nga tiến hành tập trận ở biển Baltic

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận nhằm đánh giá hoạt động của các đơn vị phòng thủ chống phá hoại tàu ngầm. Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Alexander Moiseyev, thị sát cuộc trập trận này.

Tin cùng chuyên mục

Một tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM) được phóng từ tàu khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Hải quân Hoa Kỳ USS Gravely nhằm vào các mục tiêu mà quân đội Hoa Kỳ mô tả là mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen, ngày 3 tháng 2 năm 2024. (Nguồn: Reuters)

Mỹ không cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Trả lời phỏng vấn với báo giới trên chuyên cơ Air Force One về việc liệu Washington có xem xét chuyển giao loại vũ khí này cho Kiev hay không, Tổng thống Trump nêu rõ: “Không, không hẳn là như vậy.”